Зидан перед финалом ЛЧ покажет футболистам «Реала» фильм «300 спартанцев»

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Футбол Лига чемпионов 2016/2017 Финал, 3.06.2017, 21:45 -:- Ювентус Реал

Французский специалист выбрал картину 2006 года режиссера Зака Снайдера «300 спартанцев». Игрокам будут продемонстрированы самые яркие фрагменты фильма. Тренер хочет, чтобы его футболисты прониклись духом спартанского царя Леонида и его воинов. По его мнению, просмотр киноленты будет эффективнее мотивационных речей.

Фильм основан на комиксах Фрэнка Миллера. Речь в картине идет о 300 спартанцев, которые остановили многотысячную армию, ведомую персидским царем Ксерксом.

Финальная встреча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» пройдет в субботу, 3 июня. Игра состоится в Кардиффе на стадионе «Миллениум». Матч начнется в 21:45 по московскому времени.