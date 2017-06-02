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2 июня 2017, 14:05 | Футбол: Еврокубки | Lenta.Ru

Зидан перед финалом ЛЧ покажет футболистам «Реала» фильм «300 спартанцев»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан перед финальным матчем Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» решил мотивировать футболистов, показав им фильм. Об этом сообщает Marca.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан перед финальным матчем Лиги чемпионов с туринским Ювентусом решил мотивировать футболистов показав им фильм. Французский специалист выбрал картину 2006 года режиссера Зака Снайдера 300 спартанцев. Игрокам будут продемонстрированы самые яркие фрагменты киноленты. Увеличить
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Французский специалист выбрал картину 2006 года режиссера Зака Снайдера «300 спартанцев». Игрокам будут продемонстрированы самые яркие фрагменты фильма. Тренер хочет, чтобы его футболисты прониклись духом спартанского царя Леонида и его воинов. По его мнению, просмотр киноленты будет эффективнее мотивационных речей.

Фильм основан на комиксах Фрэнка Миллера. Речь в картине идет о 300 спартанцев, которые остановили многотысячную армию, ведомую персидским царем Ксерксом.

Финальная встреча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» пройдет в субботу, 3 июня. Игра состоится в Кардиффе на стадионе «Миллениум». Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

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