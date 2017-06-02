Стураро травмировал бедро в преддверии финала Лиги чемпионов
Полузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро получил травму в преддверии финала Лиги чемпионов.
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3 июня «старая синьора» в Кардиффе сыграет против «Реала».
Gazzetta dello Sport сообщает, что на тренировке Стураро повредил левое бедро. Врачи выявили у 24-летнего футболиста напряжение в мышцах. Игрок отправится в Кардифф, но сможет ли помочь команде, не сообщается.
В нынешнем розыгрыше ЛЧ Стефано Стураро принял участие в 4 матчах, но лишь один раз выходил на поле с первых минут.
Начало — 21:45 мск.
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