Стураро травмировал бедро в преддверии финала Лиги чемпионов

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3 июня «старая синьора» в Кардиффе сыграет против «Реала».

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 Финал, 3.06.2017, 21:45 -:- Ювентус Реал

Gazzetta dello Sport сообщает, что на тренировке Стураро повредил левое бедро. Врачи выявили у 24-летнего футболиста напряжение в мышцах. Игрок отправится в Кардифф, но сможет ли помочь команде, не сообщается.

В нынешнем розыгрыше ЛЧ Стефано Стураро принял участие в 4 матчах, но лишь один раз выходил на поле с первых минут.

Начало — 21:45 мск.