Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29955849/
2 июня 2017, 10:54 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Стураро травмировал бедро в преддверии финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро получил травму в преддверии финала Лиги чемпионов.

Стураро травмировал бедро в преддверии финала Лиги чемпионов - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

3 июня «старая синьора» в Кардиффе сыграет против «Реала».

Gazzetta dello Sport сообщает, что на тренировке Стураро повредил левое бедро. Врачи выявили у 24-летнего футболиста напряжение в мышцах. Игрок отправится в Кардифф, но сможет ли помочь команде, не сообщается.

В нынешнем розыгрыше ЛЧ Стефано Стураро принял участие в 4 матчах, но лишь один раз выходил на поле с первых минут.

Начало — 21:45 мск.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Российские клубы в еврокубках 2017/18: даты, раунды, возможные соперники

Российские клубы в еврокубках 2017/18: даты, раунды, возможные соперники

«Спартак» Старт: групповой этап Лиги чемпионов Жеребьёвка: 24 августа Благодаря золотым медалям РФПЛ спартаковцы сразу пробились в групповой этап Лиги чемпионов и попали прямиком в первую корзину благодаря месту России в рейтинге УЕФА.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото