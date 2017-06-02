Российские клубы в еврокубках 2017/18: даты, раунды, возможные соперники
«Спартак» Старт: групповой этап Лиги чемпионов Жеребьёвка: 24 августа Благодаря золотым медалям РФПЛ спартаковцы сразу пробились в групповой этап Лиги чемпионов и попали прямиком в первую корзину благодаря месту России в рейтинге УЕФА.
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«Спартак»
Старт: групповой этап Лиги чемпионов.
Жеребьёвка: 24 августа.
Благодаря золотым медалям РФПЛ спартаковцы сразу пробились в групповой этап Лиги чемпионов и попали прямиком в первую корзину благодаря месту России в рейтинге УЕФА. Так, «Спартаку» точно не достанутся ещё семь европейских чемпионов: «Реал», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Бенфика», «Монако» и «Шахтёр». У российской команды самый низкий коэффициент среди партнёров по первой корзине — всего 18.606. Из всех уже вышедших в групповой этап ЛЧ команд меньше только у новичка турнира «РБ Лейпцига» (15.899).
Зато другие
Лучший жребий: «Спартак» — «Порту» — «Андерлехт» — «Фейеноорд».
Худший жребий: «Спартак» — «Барселона» — «Тоттенхэм» — «Рома».
ЦСКА
Старт: 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов — путь нечемпионов.
Жеребьёвка: 14 июля.
Серебряный ЦСКА начинает свой путь с третьего квалификационного раунда, проходя по пути нечемпионов. На жеребьёвке 14 июля «армейцы» будут сеянными вместе с киевским «Динамо», «Аяксом», «Виктории» из Пльзеня и «Брюгге». Таким образом, 25 или 26 июля ЦСКА сыграет с одной из несеянных команд — это «Стяуа», «Янг Бойз», «Ницца», «Истанбул Башакшехир» или АЕК.
Если «армейцы» пройдут этот раунд, в следующем наверняка попадут в число несеянных и могут сыграть с «Севильей», «Наполи» и «Ливерпулем». Встречи с
Лучший жребий: ЦСКА — АЕК.
Худший жребий: ЦСКА — «Ницца».
Если «армейцы» вылетят в 3-м квалификационном раунде ЛЧ, то попадут в раунд
«Локомотив»
Старт: групповой этап Лиги Европы.
Жеребьёвка: 25 августа.
Тем временем «Локомотив», как победитель Кубка России, сразу попадает в групповой этап Лиги Европы, который начнётся 14 сентября.
Лучший жребий: «Спарта"* — ПАОК* — «Локомотив» — «Зюлте-Варегем».
Худший жребий: «Арсенал» — «Спортинг"* — «Локомотив» — «Герта».
* При условии прохождения третьего и четвёртого отборочного раунда ЛЕ.
«Зенит» и «Краснодар»
Старт: 3-й квалификационный раунд Лиги Европы.
Жеребьёвка: 14 июля.
Третья и четвёртая команды РФПЛ начинают играть в Лиге Европы 27 июля с третьего отборочного раунда — в двух шагах от группы. Благодаря высокому рейтингу «Зенита» и «Краснодара», оба раза команды попадут в число сеянных и сыграют с не самыми сильными командами. У петербуржцев коэффициент самый высокий на турнире (87.106), если не считать лондонский «Арсенал» (105.192), — поэтому, если они пройдут оба раунда, будет сеяться из первой корзины. «Краснодар» же, добравшись до группы, вероятнее всего, окажется во второй корзине.
Лучший жребий: «Зенит» — «Шахтёр» Солигорск*, «Краснодар» — «Арка».
Худший жребий: «Зенит» — «Утрехт», «Краснодар» — «Црвена Звезда"*
* При условии прохождения первого и второго отборочного раунда ЛЕ.
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