Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29952407/
2 июня 2017, 1:18 | Футбол: Еврокубки | PROСПОРТ - Казахстан

Соперницы БИИКа уступили в финале женской Лиги чемпионов

Финальный матч женской Лиги чемпионов на стадионе «Кардифф-Сити» между ПСЖ и «Лионом», завершился победой клуба с берегов Роны.

«Лион и ПСЖ во французском финале женской Лиги чемпионов, не сумели в основное время выявить победителя — 0:0. В дополнительное время, счет также не был открыт. В серии пенальти футболистки «Лиона» были точнее и победили со счетом 7:6 и защитили трофей. Стоит отметить, что в сезоне 2016 года на стадии 1/8 финала турнира шымкентский БИИК всеми силами пытался одолеть французский ПСЖ. Но, увы француженки оказались сильнее! По сумме двух встреч нынешние финалистки Лиги чемпионов сокрушили шымкентскую команду — 7:1.

Женская Лига чемпионов 2016/17.

Финал’Лион — ПСЖ 0:0 (7:6 по пенальти)
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»