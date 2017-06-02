Соперницы БИИКа уступили в финале женской Лиги чемпионов

«Лион и ПСЖ во французском финале женской Лиги чемпионов, не сумели в основное время выявить победителя — 0:0. В дополнительное время, счет также не был открыт. В серии пенальти футболистки «Лиона» были точнее и победили со счетом 7:6 и защитили трофей. Стоит отметить, что в сезоне 2016 года на стадии 1/8 финала турнира шымкентский БИИК всеми силами пытался одолеть французский ПСЖ. Но, увы француженки оказались сильнее! По сумме двух встреч нынешние финалистки Лиги чемпионов сокрушили шымкентскую команду — 7:1.

Женская Лига чемпионов 2016/17.

Финал’Лион — ПСЖ 0:0 (7:6 по пенальти)