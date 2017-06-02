Соперницы БИИКа уступили в финале женской Лиги чемпионов
Финальный матч женской Лиги чемпионов на стадионе «Кардифф-Сити» между ПСЖ и «Лионом», завершился победой клуба с берегов Роны.
«Лион и ПСЖ во французском финале женской Лиги чемпионов, не сумели в основное время выявить победителя — 0:0. В дополнительное время, счет также не был открыт. В серии пенальти футболистки «Лиона» были точнее и победили со счетом 7:6 и защитили трофей. Стоит отметить, что в сезоне 2016 года на стадии 1/8 финала турнира шымкентский БИИК всеми силами пытался одолеть французский ПСЖ. Но, увы француженки оказались сильнее! По сумме двух встреч нынешние финалистки Лиги чемпионов сокрушили шымкентскую команду — 7:1.
Женская Лига чемпионов 2016/17.
Финал’Лион — ПСЖ 0:0 (7:6 по пенальти)
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