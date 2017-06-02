Зидан: великий счастливец

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«Реал» впервые за пять лет выиграл чемпионат Испании и второй раз подряд добрался до финала Лиги чемпионов. Но важный вопрос остается открытым: Зинедин Зидан — большой тренер или просто везунчик?

Диего Торрес, автор бестселлера «Особенный. Темная сторона Жозе Моуринью», называет Зидана «человеком удачи». Но при этом он оговаривается, что француз — еще и общительный и харизматичный. «Именно эти два качества помогают Зидану достигать заоблачных высот», — отмечает автор.

Тренерская карьера великого футболиста началась с «Реала». Зизу работал помощником Карло Анчелотти и даже покрикивал на игроков, возглавлял дубль «Кастилью», но не смог с ней вернуться из третьего дивизиона во второй в сезоне-2014/15, заняв лишь шестое место. Однако прошлой зимой эксцентричный президент «Королевского клуба» Флорентино Перес уволил провалившего полугодие Рафаэля Бенитеса и назначил главным тренером малоопытного Зидана.

Тогда мало кто верил, что чемпион мира-1998 и победитель Euro-2000 сумеет добраться до финала Лиги чемпионов. Во-первых, француз сам еще хотел повариться в дубле. Во-вторых, «Реал» оказался обезглавлен в момент, когда рынок топ-тренеров пустовал, поэтому Зидана выбрали «на безрыбье». В-третьих, мадридцы переживали кризис, и для спасения требовался человек с опытом. Так казалось.

На деле Зидан доказал, что необязательно жонглировать тактическими схемами и гонять команду до потери пульса, чтобы добиться успеха. Тем более что оба таких подхода «Реал» переживал и ранее, но не всегда они помогали. Зизу доказал, что сегодня тренер должен быть в первую очередь психологом, а уж потом всем остальным.

Неслучайно этот текст начинается с цитаты биографа Моуринью. Португалец тоже работал в «Реале», но больших высот не добился — один чемпионат, один Кубок, один Суперкубок Испании и при этом множество скандалов, а также поражение 0:5 от «Барселоны». В конце мадридского этапа карьеры Особенный жаловался: «Трудно быть португальцем в Испании». Но дело было не в этом.

Моуринью можно уважать, но его трудно любить. Зидана же не любить невозможно, потому что подавляющее число футболистов «Реала» выросли на его игре и до сих пор считают его кумиром. Представьте: вы пинаете мяч во дворе и тут замечаете, что за вами наблюдает идол вашего детства. Подсознательно постараетесь четче попадать по мячу, покажете пару финтов. Это сильнейший стимул.

Играть с Зиданом в одной команде — мечта. Тренироваться под его руководством — тоже. Но этого мало: например, Диего Марадона, Кларенса Зеедорфа, Филиппо Индзаги и Руда Гуллита тоже обожали миллионы, но они не справились с тренерской работой на высоком уровне. Тут нужны еще и харизма, и правильный подход к каждому футболисту.

Именно этого добился Зидан: он не только сохраняет отличную атмосферу на тренировках, но и лично общается с каждым игроком. Для него в первую очередь важны отношения с людьми, а уже потом тактика. Поэтому Зизу нередко ошибается при определении стартового состава. Хотя, быть может, эти ошибки — следствие указаний Переса. Мадридский диктатор любит лезть не в свои дела.

«Заслуга Зидана в том, что он умеет убеждать игроков», — говорит бывший одноклубник француза по «Реалу» Пако Павон, чье имя стало частью устойчивого выражения «политика зиданов и павонов». Зидан сумел найти подход даже к Криштиану Роналду и заставил его больше отдыхать. Заметьте, португалец в последние полтора года стал меньше забивать, зато в больших матчах отличается регулярно и не устает к концу сезона.

Конечно, без удачи Зидан не обходится: год назад «Реалу» повезло со жребием в четвертьфинале Лиги чемпионов (и то мадридцы едва не вылетели от «Вольфсбурга»), в равном противостоянии с «Манчестер Сити» все решил один гол, а в решающем матче — серия пенальти. В минувшем чемпионате «Барселона» спотыкалась о середняков и аутсайдеров, в ¼ финала Лиги чемпионов «Королевский клуб» в скандальной встрече одолел «Баварию» не без помощи судей, а в полуфинале наткнулся на увядающий «Атлетико». Но нельзя говорить, что Зидан — баловень судьбы. «Реал» не проигрывал на протяжении 40 матчей подряд и забивает уже 64 раза кряду. Такие серии невозможны без тренерского таланта.