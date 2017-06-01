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1 июня 2017, 23:00 | Футбол: Еврокубки | PROСПОРТ - Казахстан

Капелло: Недопустимо, чтобы работа всего сезона шла прахом из-за ошибки судьи

Экс-наставник «Реала» Фабио Капелло выразил мнение о том, что в финале Лиги чемпионов многое может решить работа судейской бригады, сообщает Tuttosport.

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«Рефери всегда является важным элементом любого финала, так что в субботу этот фактор может стать решающим. Вот почему я всегда был сторонником введения видеоповторов и новых технологий. Нельзя допустить, чтобы упорная работа на протяжении всего сезона шла прахом из-за ошибки судьи. Пусть и случайной, — сказал Капелло.

Финальный матч Лиги чемпионов, который будет сыгран 3 июня в Кардиффе, рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом.

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