Капелло: Недопустимо, чтобы работа всего сезона шла прахом из-за ошибки судьи

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«Рефери всегда является важным элементом любого финала, так что в субботу этот фактор может стать решающим. Вот почему я всегда был сторонником введения видеоповторов и новых технологий. Нельзя допустить, чтобы упорная работа на протяжении всего сезона шла прахом из-за ошибки судьи. Пусть и случайной, — сказал Капелло.

Финальный матч Лиги чемпионов, который будет сыгран 3 июня в Кардиффе, рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом.