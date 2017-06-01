Определились потенциальные соперники «Динамо» в квалификационном раунде ЛЧ

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В этом списке — «Янг Бойз» (Швейцария), «Истанбул» (Турция), «Стяуа» (Румыния), «Ницца» (Франция), АЕК (Греция).

Афинский АЕК последним присоединился к этой компании, обыграв накануне поздно вечером «Паниониос», опередив ПАОК и победив таким образом в плей-офф греческой Суперлиги за право попадания в квалификацию ЛЧ.

Напомним, вице-чемпион Украины стартует в самом престижном турнире Европы с третьего квалификационного раунда.

И в этом, и в раунде плей-офф, который будет предшествовать основной стадии турнира, киевское «Динамо» будет «сеяным» участником.

Жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов состоится 14-го июля.