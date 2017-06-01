Определились потенциальные соперники «Динамо» в квалификационном раунде ЛЧ
Стали известны все потенциальные соперники «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018, сообщает официальный сайт столичного клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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В этом списке — «Янг Бойз» (Швейцария), «Истанбул» (Турция), «Стяуа» (Румыния), «Ницца» (Франция), АЕК (Греция).
Афинский АЕК последним присоединился к этой компании, обыграв накануне поздно вечером «Паниониос», опередив ПАОК и победив таким образом в
Напомним,
И в этом, и в раунде
Жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов состоится 14-го июля.
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