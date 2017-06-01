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1 июня 2017, 20:14 | Футбол: Еврокубки | PROСПОРТ - Казахстан

Игроки «Реала» получат по 1,5 млн евро в случае победы над «Ювентусом»

Бонусы игрокам мадридского клуба, почти в пять раз превышают премиальные для футболистов «Ювентуса».

Бонусы игрокам мадридского клуба почти в пять раз превышают премиальные для футболистов <span class=error>Ювентуса</span>. Увеличить
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Как сообщает Marca, по сравнению с прошлым сезоном, сумма дополнительных вознаграждений для каждого игрока, возросла в два раза. Ранее сообщалось, что каждый футболист «Ювентуса», в случае победы над «Реалом» в финале Лиги чемпионов, дополнительно получит по 350 тыс. евро. В 2015 году, когда «Юве» проиграл в финале Лиги чемпионов «Барселоне», размер вознаграждения обещанный футболистам итальянского клуба, составлял по 300 тыс. евро на каждого.

Напомним, 3 июня «Ювентус» и «Реал» встретятся в решающем матче Лиги чемпионов. Игра пройдет в Кардиффе, на стадионе «Миллениум»."Реал является действующим обладателем трофея. «Ювентус» последний раз выигрывал этот турнир в сезоне 1995/96.

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