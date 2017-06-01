Назван размер премиальных игрокам «Ювентуса» за победу в ЛЧ

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Президент «Старой синьоры» Андреа Аньелли пообещал каждому из 26 футболистов по 350 тысяч евро в случае достижения цели. Отмечается, что это на 50 тысяч евро больше премиальных, обещанных игрокам за победу над «Барселоной» в финале-2015.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 Финал, 3.06.2017, 21:45 -:- Ювентус Реал

Последний раз туринцы выигрывали Лигу чемпионов 21 год назад, когда в финальном матче переиграли амстердамский «Аякс» в серии пенальти. С тех пор «Ювентус» выходил в финал четырежды, но всякий раз терпел поражения.

Финал Лиги чемпионов — 2017 пройдет на стадионе «Милленуим» в Кардиффе 3 июня. Обслуживать встречу будет немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом. Действующим победителем турнира является «Реал» — в прошлом сезоне «Королевский клуб» взял титул, обыграв мадридский «Атлетико» в серии пенальти.