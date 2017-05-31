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31 мая 2017, 23:22 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

АЕК — последний возможный соперник ЦСКА в Лиге чемпионов

Определился последний возможный соперник ЦСКА в 3-м раунде отборочного турнира Лиги чемпионов-2018/18.

Определился последний возможный соперник ЦСКА в 3-м раунде отборочного турнира Лиги чемпионов-2018/18. Увеличить
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Им стал афинский АЕК. В плей-офф чемпионата Греции клуб обыграл «Паниониос» (2:1), а ПАОК уступил «Панатинаикосу» (2:3). Таким образом, в заключительном матче АЕК смог обойти ПАОК в таблице и попал в Лигу чемпионов. Последние же, наряду с «Панатинаикосом», попали в Лигу Европы. Напомним, что чемпионат Греции выиграл «Олимпиакос».

Цвета АЕКа защищают экс-футболист «Краснодара», «Алании» и «Томи» Огнен Враньеш, а также бывший игрок «Шахтера» и «Барселоны» Дмитрий Чигринский.

Таким образом, АЕК обеспечил себе место в Лиге чемпионов и вошел в число «несеяных» клубов в 3-м раунде турнира вместе со «Стяуа», «Янг Бойз», «Ниццей» и «Истамбул Башакшехир».

В числе «сеяных» — киевское «Динамо», «Аякс», чешская «Виктория», ЦСКА и «Брюгге».

АЕК
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