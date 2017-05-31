АЕК — последний возможный соперник ЦСКА в Лиге чемпионов
Определился последний возможный соперник ЦСКА в 3-м раунде отборочного турнира Лиги чемпионов-2018/18.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Им стал афинский АЕК. В
Цвета АЕКа защищают
Таким образом, АЕК обеспечил себе место в Лиге чемпионов и вошел в число «несеяных» клубов в 3-м раунде турнира вместе со «Стяуа», «Янг Бойз», «Ниццей» и «Истамбул Башакшехир».
В числе «сеяных» — киевское «Динамо», «Аякс», чешская «Виктория», ЦСКА и «Брюгге».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter