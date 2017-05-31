«Локомотив» вышел в плей-офф КЕЧ по пляжному футболу с первого места в группе
Московский «Локомотив» вышел в
плей-офф Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии.
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В заключительном туре группового этапа «Локомотив» победил молдавский «Джокер-Торнадо» со счетом 5:1. У победителей отличились Егор Шайков, Юрий Горчинский, Николай Крышанов, Фернандо Де Оливейра Валенса и Борис Никоноров.
Железнодорожники набрали в трех матчах 8 очков и заняли первое место в группе B.
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