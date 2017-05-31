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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29937116/
31 мая 2017, 22:46 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Локомотив» вышел в плей-офф КЕЧ по пляжному футболу с первого места в группе

Московский «Локомотив» вышел в плей-офф Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии.

Московский Локомотив вышел в <nobr>плей-офф</nobr> Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу который проходит в Португалии. Увеличить
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В заключительном туре группового этапа «Локомотив» победил молдавский «Джокер-Торнадо» со счетом 5:1. У победителей отличились Егор Шайков, Юрий Горчинский, Николай Крышанов, Фернандо Де Оливейра Валенса и Борис Никоноров.

Железнодорожники набрали в трех матчах 8 очков и заняли первое место в группе B.
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