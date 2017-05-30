«Локомотив» разгромил «Первез» в игре Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу
Московский «Локомотив» одержал крупную победу над бельгийским «Первезом» в матче основного этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.
Игра группы B, прошедшая во вторник в Назаре (Португалия), закончилась со счетом 7:1 в пользу москвичей, у которых по
В другом матче этого квартета итальянский «Виареджо» разгромил молдавский «Джокер-Торнадо» — 14:3.
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