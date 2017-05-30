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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29921984/
30 мая 2017, 19:40 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Московский «Спартак» обыграл голландский «Бетювс» в матче КЕЧ по пляжному футболу

Московский «Спартак» обыграл голландский «Бетювс» в матче основного этапа Кубка европейских чемпионов (КЕЧ) по пляжному футболу, который проходит в Португалии.

Московский Спартак обыграл голландский Бетювс в матче основного этапа Кубка европейских чемпионов (<span class=error>КЕЧ</span>) по пляжному футболу который проходит в Португалии. Увеличить
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Встреча группы Е, состоявшаяся во вторник, завершилась победой российской команды со счетом 9:5. Хет-трик в составе победителей оформил Эдуард Молина Суарес, дубль на счету Романа Пачева.

В другом матче квартета Е лиссабонский «Спортинг» обыграл латвийский РТУ — 4:1.

После двух туров в группе лидирует «Спортинг», набравший 4 балла, далее следуют «Спартак» (3) и «Бетювс» (2). В заключительном туре «Спартак» 31 мая сыграет с РТУ, «Спортинг» в этот же день встретится с «Бетювсом».
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