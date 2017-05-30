Зидан: Форвард «Реала» Бейл оправился от травмы и готов сыграть в финале ЛЧ
МОСКВА, 30 мая —
Р-Спорт. Форвард «Реала» Гарет Бейл оправился от травмы и готов сыграть в финале Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса», сообщил главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан.
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Видимо, что-то случилось...
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Бейл получил травму 23 апреля в матче чемпионата Испании с «Барселоной». У валлийца была диагностирована травма камбаловидной мышцы левой ноги. Сообщалось, что Бейл, который в текущем сезоне провел 26 игр в составе «сливочных» и забил 9 мячей, может пропустить около трех недель.
«Самое главное, что все игроки доступны и готовы к матчу. Гарет готов, он тренируется вместе с нами и очень ждет предстоящую игру. Я знаю, что он мотивирован, но меня больше интересует то, как мы готовимся к игре. Важно то, что Бейл и Иско находятся в хорошей форме в конце сезона. Гарет, может быть, немного меньше, потому что
Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Реал» и «Ювентус», пройдет 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
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