Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29920035/
30 мая 2017, 16:30 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Зидан: Форвард «Реала» Бейл оправился от травмы и готов сыграть в финале ЛЧ

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт. Форвард «Реала» Гарет Бейл оправился от травмы и готов сыграть в финале Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса», сообщил главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан.

<em>МОСКВА 30 мая — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Форвард Реала <span class=error>Гарет</span> <span class=error>Бейл</span> оправился от травмы и готов сыграть в финале Лиги чемпионов против туринского <span class=error>Ювентуса</span> сообщил главный тренер мадридской команды <span class=error>Зинедин</span> <span class=error>Зидан</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бейл получил травму 23 апреля в матче чемпионата Испании с «Барселоной». У валлийца была диагностирована травма камбаловидной мышцы левой ноги. Сообщалось, что Бейл, который в текущем сезоне провел 26 игр в составе «сливочных» и забил 9 мячей, может пропустить около трех недель.

«Самое главное, что все игроки доступны и готовы к матчу. Гарет готов, он тренируется вместе с нами и очень ждет предстоящую игру. Я знаю, что он мотивирован, но меня больше интересует то, как мы готовимся к игре. Важно то, что Бейл и Иско находятся в хорошей форме в конце сезона. Гарет, может быть, немного меньше, потому что все-таки был травмирован. Они могут играть и вместе, что собственно и делали в 16 матчах», — цитирует Зидана Рейтер.

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Реал» и «Ювентус», пройдет 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

УЕФА: Планов по переносу игр ¼ и ½ финала ЛЧ на выходные с 2021 года нет

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Планов относительно переноса матчей ¼ и ½ финала Лиги чемпионов на выходные дни, начиная с 2021 года, нет, сообщили корреспонденту агентства «Р-Спорт» в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота