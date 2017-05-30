УЕФА: Планов по переносу игр ¼ и ½ финала ЛЧ на выходные с 2021 года нет

Ранее France Football сообщил, что чиновники УЕФА обсуждают идею переноса матчей ¼ и ½ финала Лиги чемпионов на выходные дни, начиная с 2021 года.

«Таких планов в отношении четвертьфиналов и полуфиналов (Лиги чемпионов) нет», — сообщил представитель пресс-службы УЕФА.

Финалы Лиги чемпионов, начиная с сезона-2009/10, проводятся по субботам. 3 июня в решающем матче турнира встретятся «Реал» и «Ювентус», игра пройдет на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.