Зинедин Зидан: Меня не волнует схема «Ювентуса», это все равно ничего не меняет

Напомним, игра между командами состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум».

«Ювентус» силен в обороне, а мы неплохо действуем в атаке, — говорит наставник «бланкос». — Однако, это никак не относится к финалу. Нас ждут 90 непредсказуемых минут. В этом году две лучшие команды Европы встретятся в Кардиффе. Думаю, нас ждет отличный матч.

Это будет последняя игра сезона, что очень важно. «Реал» будет готовится в привычной манере, ничего нового в тренировочном процессе не будет.

Конечно, мы очень рады выходу в финал Лиги чемпионов. Все знают, насколько сложно это сделать, но мы это заслужили.

Моя команда в отличном состоянии. У нас есть четыре дня, чтобы подготовиться. Мы должны сосредоточиться на работе и понять, что нужно сделать.

Схема «Ювентуса»? Нет, меня это не волнует. Если Дани Алвес будет играть больше в обороне или атаке, это ничего не изменит, поскольку туринский клуб отлично действует в любом направлении. Постараемся нейтрализовать сильные стороны соперника, а там уже посмотрим, что из этого выйдет.

Также наставник «Реала» не оставил без внимания возвращение полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла, который в матче с «Барселоной» получил травму.

«Мы очень счастливы, — говорит Зидан. — Рад видеть его на поле, у него нет никаких проблем со здоровьем. Он будет готовится к игре в общей группе.

Тренерскому штабу предстоит сделать тяжелый выбор. Сейчас я не могу сказать вам, кто точно выйдет на поле, поскольку сам еще этого не знаю, — заключил Зидан.