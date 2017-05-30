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30 мая 2017, 14:55 | Футбол: Еврокубки | УНИАН

В случае победы «Ювентуса» в финале ЛЧ Буффон станет самым возрастным обладателем Кубка чемпионов

Если 3 июня в Кардиффе «Ювентус» обыграет «Реал», Джанлуиджи Буффон станет самым возрастным победителем Кубка чемпионов, принимавшим участие в финале, сообщает uefa.com.

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В день финала в Кардиффе голкиперу сборной Италии будет 39 лет и 126 дней. Если его команда победит, он опередит другого великого итальянца Паоло Мальдини и станет самым возрастным обладателем трофея в истории Кубка чемпионов.

Мальдини было 38 лет и 331 день, когда он в качестве капитана привел «Милан» к победе в Лиге чемпионов-2006/07. В финале того розыгрыша итальянский клуб обыграл «Ливерпуль», а сам защитник выиграл турнир в пятый раз.

Самые возрастные чемпионы, игравшие в победном финале.

Паоло Мальдини: «Милан» — «Ливерпуль» 2:1, 23.05.2007 — 38 лет 331 день.

Пьетро Верховод: «Ювентус» — «Аякс» 1:1, 22.05.1996 — 37 лет 46 дней.

Алессандро Костакурта: «Милан» — «Ювентус» 0:0, 28.05.2003 — 37 лет 34 дня.

Хавьер Дзанетти: «Интер» — «Бавария» 2:0, 22.05.2010 — 36 лет 285 дней.

Марко Матерацци: «Интер» — «Бавария» 2:0, 22.05.2010 — 36 лет 276 дней.

Мальдини останется самым возрастным полевым игроком, сыгравшим в финале, а Буффон выйдет на второе место в списке самых возрастных финалистов Лиги чемпионов. Рекордсменом среди финалистов останется Эдвин ван дер Сар, который в возрасте 40 лет 211 дней вместе с «Манчестер Юнайтед» проиграл «Барселоне» в финале 2011 года.

3 июня в Кардиффе в финале Лиги чемпионов-2016/17 сыграют «Ювентус» и «Реал».

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