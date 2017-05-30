Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29916615/
30 мая 2017, 13:16 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

УЕФА рассмотрит возможность переноса матчей ¼ и ½ финала ЛЧ на выходные с 2021 года

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит возможность проведения матчей четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов в выходные. Об этом сообщает издание France Football.

Отмечается что инициаторами этой идеи являются испанские футбольные клубы Реал и Барселона а также итальянский Ювентус Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что инициаторами этой идеи являются испанские футбольные клубы «Реал» и «Барселона», а также итальянский «Ювентус». Основной целью является повышение доходов от телетрансляций в Америке и Азии. Если встречи будут начинаться во второй половине дня, то в Америке они будут показываться утром, а в Азии вечером выходного дня, что позволит получить большую зрительскую аудиторию в этих регионах. Изменения могут быть внесены с 2021 года.

С сезона-2009/10 финальный матч Лиги чемпионов проводится по субботам. Решающая встреча турнира нынешнего сезона пройдет 3 июня в Кардиффе между «Ювентусом» и «Реалом».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
30 мая

Укладка нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" завершена

Агапитов: главный итог конгресса IWF - получение Россией права голоса в федерации

Кирьяков сообщил, что чересчур жестко высказался в адрес болельщиков тульского "Арсенала"