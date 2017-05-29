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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29905581/
29 мая 2017, 15:38 | Футбол: Еврокубки | «Прессбол»

Директор департамента лицензирования БФФ: Участие брестского «Динамо» в Лиге Европы? Закавык возникнуть не должно

Директор департамента лицензирования БФФ Андрей Мишаев рассказал корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу о том, что брестское «Динамо» пока не получило лицензии для участия в отборочном турнире Лиги Европы.

Директор департамента лицензирования <span class=error>БФФ</span> Андрей <span class=error>Мишаев</span> рассказал корреспонденту <span class=error>Прессбола</span> Владимиру Пирогу о том что брестское Динамо пока не получило лицензии для участия в отборочном турнире Лиги Европы. Увеличить
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В правилах УЕФА и нашем регламенте записано, кто может быть соискателем лицензии для участия в еврокубках: «На начало сезона членство и договорные отношения в ассоциации должны быть не менее трех лет подряд». Но если в прошлом году участником чемпионата брестский клуб был как ОО (общественное объединение), то в этом году — ООО (общество с ограниченной ответственностью). Так как это смена клубом юридического лица, то необходимо делать запрос в УЕФА, чтобы он признал, что это все тот же футбольный клуб. Запрос мы туда отправили, все документы приложили — на днях ждем ответа. УЕФА должен дать заключение: дескать, да, мы признаем, что этот тот самый клуб, который в прошлом году играл в чемпионате и просто поменял юридическое лицо. На мой взгляд, здесь никаких закавык возникнуть не должно — просто Брест долго тянул с подачей документов. Брестское «Динамо» стартует в отборе Лиги Европы со 2-го раунда, «Шахтер» и минское «Динамо» — с 1-го.

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