Директор департамента лицензирования БФФ: Участие брестского «Динамо» в Лиге Европы? Закавык возникнуть не должно

В правилах УЕФА и нашем регламенте записано, кто может быть соискателем лицензии для участия в еврокубках: «На начало сезона членство и договорные отношения в ассоциации должны быть не менее трех лет подряд». Но если в прошлом году участником чемпионата брестский клуб был как ОО (общественное объединение), то в этом году — ООО (общество с ограниченной ответственностью). Так как это смена клубом юридического лица, то необходимо делать запрос в УЕФА, чтобы он признал, что это все тот же футбольный клуб. Запрос мы туда отправили, все документы приложили — на днях ждем ответа. УЕФА должен дать заключение: дескать, да, мы признаем, что этот тот самый клуб, который в прошлом году играл в чемпионате и просто поменял юридическое лицо. На мой взгляд, здесь никаких закавык возникнуть не должно — просто Брест долго тянул с подачей документов. Брестское «Динамо» стартует в отборе Лиги Европы со 2-го раунда, «Шахтер» и минское «Динамо» — с 1-го.