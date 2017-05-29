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29 мая 2017, 13:46 | Футбол: Еврокубки | УНИАН

Известны четыре из пяти потенциальных соперников «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов

Согласно рейтингу УЕФА, киевское «Динамо» имеет самый высокий показатель среди команд-участниц третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2017/18, сообщает Xsport.

Киевляне имеют самый высокий рейтинг среди участников третьего квалификационного раунда турнира. Увеличить
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Таким образом, при жеребьевке столичный клуб попадет в первую корзину сеяных команд. Соперником киевлян станет один из пятерки клубов, четыре из них уже известны — это «Стяуа» (Румыния), «Янг Бойз» (Швейцария), «Ницца» (Франция), «Истанбул» (Турция).

Последним клубом, который станет вероятным соперником «Динамо», будет один из трех представителей Греции — АЕК, «Панатинаикос» или ПАОК.

Напомним, что «Шахтер» как чемпион страны будет участником группового этапа Лиги чемпионов и впервые будет посеян в первой корзине при жеребьевке.

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