Известны четыре из пяти потенциальных соперников «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов
Согласно рейтингу УЕФА, киевское «Динамо» имеет самый высокий показатель среди
команд-участниц третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2017/18, сообщает Xsport.
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Таким образом, при жеребьевке столичный клуб попадет в первую корзину сеяных команд. Соперником киевлян станет один из пятерки клубов, четыре из них уже известны — это «Стяуа» (Румыния), «Янг Бойз» (Швейцария), «Ницца» (Франция), «Истанбул» (Турция).
Последним клубом, который станет вероятным соперником «Динамо», будет один из трех представителей Греции — АЕК, «Панатинаикос» или ПАОК.
Напомним, что «Шахтер» как чемпион страны будет участником группового этапа Лиги чемпионов и впервые будет посеян в первой корзине при жеребьевке.
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