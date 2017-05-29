Определились все 22 участника ЛЧ, которые попали в групповой этап напрямую
Определились все 22 клуба, которые получили прямые путёвки в групповой турнир Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.
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С группового этапа раунда в следующем сезоне Лиги чемпионов стартуют следующие клубы: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Д (все — Германия), «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» (все — Англия), «Ювентус», «Рома» (оба — Италия), «Монако», «ПСЖ» (оба — Франция), «Бенфика», «Порту» (оба — Португалия), «Спартак» (Россия), «Шахтёр» (Украина), «Андерлехт» (Бельгия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Бешикташ» (Турция), «Базель» (Швейцария).
Остальные десять участников группового этапа определятся по итогам отборочных раундов.
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