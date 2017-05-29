Определились все 22 участника ЛЧ, которые попали в групповой этап напрямую

В решающем матче Лиги чемпионов в субботу, 3 июня, в Кардиффе сыграют «Ювентус» и «Реал». 19 лет назад мы уже видели финал с этими двумя клубами, и тогда, 20 мая 1998 года в Амстердаме, победу испанцам принес единственный гол Предрага Миятовича. Рассказываем о дальнейшей судьбе проигравших в том памятном сражении.