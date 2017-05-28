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28 мая 2017, 12:33 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Атлетик» благодаря победе «Барселоны» в Кубке Испании выступит в Лиге Европы

«Атлетик» в следующем сезоне возьмёт старт в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

<span class=error>Атлетик</span> в следующем сезоне возьмёт старт в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Увеличить
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Это стало возможным благодаря победе «Барселоны» над «Алавесом» (3:1) в финале Кубка Испании.

«Атлетик» в прошедшем сезоне финишировал на седьмом месте в таблице Примеры, которое не даёт путёвку в еврокубки. Однако победа «Барселоны», которая финишировала на второй строчке и в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов, принесла команде из Бильбао путёвку в Лигу Европы.

От вчерашнего успеха «Барселоны» также выиграл «Реал Сосьедад», который получил право начать выступление в Лиге Европы с группового этапа.

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