Финал Лиги чемпионов-1997/98. «Ювентус». Где они сейчас

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РЕАЛ (Мадрид) — ЮВЕНТУС (Турин) — 1:0 (0:0)

Гол: Миятович, 67.

«Реал»: Иллгнер, Роберто Карлос, Йерро, Санчис, Редондо, Рауль (Амависка, 90), Миятович (Шукер, 89), Зеедорф, Морьентес (Хайме, 81), Пануччи, Карамбе.

«Ювентус»: Перуцци, Торричелли, Монтеро, Ди Ливио (Таккинарди, 46), Индзаги, Дель Пьеро, Юлиано, Дешам (Конте, 77), Зидан, Пессотто (Фонсека, 70), Давидс.

Судья: Круг (Германия).

20 мая 1998 года. Стадион «Амстердам Арена», Амстердам. 50 000 зрителей.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ

Анджело ПЕРУЦЦИ

До прихода Буффона именно Перуцци был бессменным «номером один» в «Ювентусе». В матче против «Реала» пропустил лишь однажды, но этот гол стал роковым. Перуцци не успел добраться до мяча — и Миятович легко обыграл застрявшего в полупозиции вратаря.

Завершил игровую карьеру в 2007 году в «Лацио». Потом помогал Чиро Ферраре в молодежной сборной Италии и «Сампдории», а сейчас работает менеджером в «Лацио».

Морено ТОРИЧЕЛЛИ

Для скоростного защитника финал Лиги чемпионов стал одним из последних матчей за «Ювентус» — после завершения сезона он перебрался в «Фиорентину».

В середине нулевых Торичелли доигрывал в скромном «Ареццо», пытался начать тренерскую карьеру, но в качестве главного пробовал свои силы только в маленьких командах вроде «Пистойезе» и «Фильине». Сейчас работает с молодыми футболистами в городе Аоста.

Паоло МОНТЕРО

Уругваец играл за «Ювентус» до 2005 года, а закончил карьеру в родном «Пеньяроле». Там же он дебютировал как главный тренер, правда с приставкой «и.о.». Сейчас возглавляет «Росарио Сентраль» и борется за место в десятке высшей лиги Аргентины.

Марк ЮЛИАНО

Карьера Марка Юлиано продолжалась до 2012 года — правда, доигрывал он в совсем уж скромных командах. Последним пунктом его футбольных странствий стал «Сан-Генезио». Потом бывший защитник стал тренером, но больших успехов не достиг — осенью 2015-го его уволили из «Латины» (серия B) за плохие результаты.

Анджело ДИ ЛИВИО

В финале против «Реала» Ди Ливио сыграл всего один тайм и был заменен на Алессио Таккинарди.

Все главные титулы в своей карьере Ди Ливио выиграл в «Ювентусе», но обожают его фанаты злейшего врага туринцев — «Фиорентины». Все из-за того, что в 2002 году полузащитник стал единственным (!) игроком, который не покинул «фиалок» после банкротства и поднимался с ними в элиту из серии C2.

После завершения карьеры работал с детскими командами в системе «Ромы», входил в штаб Марчелло Липпи в сборной Италии в 2008 — 2010 году. Сейчас работает телекомментатором.

Джанлука ПЕССОТТО

Пессотто также не доиграл тот финал до конца, вскоре после гола Миятовича его заменили на Даниэля Фонсеку.

Полузащитник выступал за «Ювентус» до 2006 года. Сразу после завершения карьеры перешел на административную работу в туринском клубе. Летом 2006 года едва не погиб — упал с 15-метровой высоты. Журналисты подозревали, что Пессотто совершил попытку самоубийства на фоне скандала «Кальчополи», но сам Джанлука упорно утверждает, что это был несчастный случай. Сейчас работает на руководящей должности в академии «Ювентуса».

Дидье ДЕШАМ

На 78-й минуте финальной игры Лиги чемпионов Дешам был заменен на Антонио Конте. Француз завершил карьеру в 2001 году и довольно быстро стал успешным тренером. Его «Монако» добрался до финала главного еврокубка в 2004 году, где проиграл «Порту» Жозе Моуринью. Потом Дешам возглавлял «Ювентус», оказавшийся в серии В после «Кальчополи», и за сезон вернул «Старую синьору» в элиту. С 2012 года — рулевой сборной Франции. Под его руководством «синие» дошли до финала домашнего Euro, но проиграли португальцам.

Эдгар ДАВИДС

Голландец имел шанс сравнять счет в финале, но с хорошей позиции пробил прямо в Илльгнера.

Покинул «Ювентус» в 2004 году и успел поиграть за «Барселону», «Интер», «Тоттенхэм», «Аякс» и «Кристал Пэлас». В 2011 году вошел в наблюдательный совет «Аякса», но год спустя внезапно возобновил карьеру в скромном английском «Барнете». В качестве играющего тренера ухитрился заработать три удаления за сезон и перестал ставить себя в состав. В январе 2014 года покинул пост рулевого «Барнета».

Зинедин ЗИДАН

У лидера того «Ювентуса» игра в финале против «Реала» не пошла. Зидан имел всего лишь один голевой момент, но реализовать его не смог. В 2001 году француз перебрался в Мадрид и помог «галактикос» выиграть Лигу чемпионов.

С 2009 года Зидан работал в структуре «Реала» на административных должностях, а в сентябре 2012-го переквалифицировался в тренеры. Зизу начинал с команд академии клуба, возглавлял «Кастилью», а январе 2016-го стал рулевым главной команды. В финале нынешней Лиги чемпионов Зидан выведет своих подопечных против «Ювентуса».

Филиппо ИНДЗАГИ

Главный антигерой того финала. Имел три-четыре отличных момента, но забить так и не сумел.

В начале нулевых перешел в «Милан», с которым дважды выиграл Лигу чемпионов. После завершения карьеры работал тренером в детско-юношеской системе «россонери», в сезоне-2014/15 был назначен главным тренером «Милана», но провалился и был уволен после окончания чемпионата. С лета 2016-го возглавляет «Венецию». Сейчас его команда находится в шаге от выхода в серию B.

Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО

Не смог проявить себя в финальном матче.

Играл за «Ювентус» до 2012 года, потом перебрался в «Сидней». В сезоне-2014/15 играл в Индии за «Дели Дайнамос». Пытался начать тренерскую карьеру, но дальше заявлений о готовности возглавить какую-нибудь команду пока не пошел. Работает комментатором на канале Sky Sports.

ВЫШЕДШИЕ НА ЗАМЕНУ

Алессио ТАККИНАРДИ

В финале против «Реала» заменил Ди Ливио в перерыве.

Завершил карьеру в «Брешии» летом 2008 года. С 2009 года в системе клуба «Перголеттезе». В сезоне-2015/16 возглавлял эту команду. Сейчас работает обозревателем на телевидении.

Антонио КОНТЕ

Вышел на замену за 12 минут до конца финальной игры.

Завершил карьеру в «Ювентусе» в 2004 году. Долгое время работал тренером в клубах средней руки, вроде «Бари» и «Аталанты». В 2011-м возглавил туринцев и с ходу привел их к чемпионству. После выигрыша трех скудетто подряд был приглашен руководить сборной Италии. С лета 2016-го у руля «Челси». Только что стал чемпионом Англии.

Даниэль ФОНСЕКА

Завершил карьеру в 2003 году в «Комо». До 2007 года работал агентом, представлял интересы Фернандо Муслеры, Давида Трезеге, Луиса Суреса и других футболистов. После громкого скандала с изнасилованием массажистки (Фонсека отделался условным сроком после того, как заплатил потерпевшей 280 тысяч евро) ФИФА запретила ему заниматься агентской деятельностью. В 2016 году его имя фигурировала в расследовании по делу по «Панамских бумагах».

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Марчелло ЛИППИ

Главный тренер того «Ювентуса» работал в Турине до 2004 года с годичным перерывом на «командировку» в «Интер». В 2006 году привел сборную Италии к золоту чемпионата мира. Четыре года спустя — провалился во главе «Скуадры адзурры». С 2012-го — в Китае. Тренировал «Гуанчжоу Эвергранд», а сейчас возглавляет сборную этой страны.