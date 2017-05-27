«Спартак» разгромил «Наполи» на старте Кубка европейских чемпионов

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Встреча группы В, прошедшая в пятницу, завершилась победой российской команды со счетом 9:1. Дубли оформили Юрий Котов и Федор Земсков, еще по голу забили Павел Баженов, Эдуард Молина Суарес, Остап Фёдоров, Сергей Шевкунов и Роман Пачев.

Следующий матч спартаковцы проведут 27 мая против немецкого клуба «Ростокер Роббен».

В группе А саратовская «Дельта» также со счетом 9:1 разгромила французский клуб «Литтораль-Дюнкерк», покер на счету Игора Мело Матеуса. В стартовом матче группы С московский «Локомотив» одержал уверенную победу над бельгийским клубом «Литтораль-де-Панне» — 9:2, а в квартете D московский ЦСКА со счетом 8:1 взял верх над португальским клубом «Вилья Франка».

В группе Е петербургский «Сити» нанес поражение португальскому «Амигос да Паз» — 4:2.

Победители каждой из 7 групп предварительного этапа выйдут в основной раунд турнира, который пройдет 29 мая-4 июня в португальском Назаре.