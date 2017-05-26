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26 мая 2017, 22:42 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Финал ЛЧ впервые будет проведен под закрытой крышей

Крыша стадиона «Миллениум» во время финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» будет закрыта, информирует Goal.com.

Крыша стадиона Миллениум во время финального матча Лиги чемпионов между <span class=error>Ювентусом</span> и Реалом будет закрыта. Увеличить
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Такое решение в целях безопасности было принято Футбольной ассоциацией Уэльса (FAW). По данному вопросу уже достигнута соответствующая договоренность с властями Кардиффа.

Таким образом, финал турнира впервые будет проведен под закрытой крышей.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры — в 21.45 по московскому времени.

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