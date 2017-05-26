Виталий Кличко заверил, что Киев достойно проведёт финал Лиги чемпионов
Мэр Киева Виталий Кличко выразил уверенность, что столица Украины сможет провести финал Лиги чемпионов в 2018 году на достойном уровне.
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«Мы сформируем команду, рабочую группу. И те вопросы, которые нам нужно решить, мы за год сделаем. У нас есть все возможности, сильная команда, вся инфраструктура», — приводит слова Кличко «Футбол 24».
На днях о подготовке к проведению финала Лиги чемпионов в Киеве рассказал президент федерации футбола Украины Андрей Павелко. Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2017/18 состоится в Киеве ровно через год — 26 мая.
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