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26 мая 2017, 22:12 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Виталий Кличко заверил, что Киев достойно проведёт финал Лиги чемпионов

Мэр Киева Виталий Кличко выразил уверенность, что столица Украины сможет провести финал Лиги чемпионов в 2018 году на достойном уровне.

Мэр Киева Виталий <span class=error>Кличко</span> выразил уверенность что столица Украины сможет провести финал Лиги чемпионов в 2018 году на достойном уровне. Увеличить
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«Мы сформируем команду, рабочую группу. И те вопросы, которые нам нужно решить, мы за год сделаем. У нас есть все возможности, сильная команда, вся инфраструктура», — приводит слова Кличко «Футбол 24».

На днях о подготовке к проведению финала Лиги чемпионов в Киеве рассказал президент федерации футбола Украины Андрей Павелко. Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2017/18 состоится в Киеве ровно через год — 26 мая.

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