В команду сезона Лиги Европы вошли восемь игроков «Манчестер Юнайтед»
Технические наблюдатели УЕФА составили команду сезона Лиги Европы из 18 человек, куда вошли восемь представителей «Манчестер Юнайтед».
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В финальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» в Стокгольме со счётом 2:0 обыграл «Аякс».
В числе технических наблюдателей УЕФА в Стокгольме Кристиан Киву, Стефан Маевски, Миксу Паателайнен, сэр Алекс Фергюсон, Иоан Лупеску и Деян Станкович.
Команда сезона Лиги Европы: вратари Серхио Альварес («Сельта»), Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), защитники Эрик Бейи («Манчестер Юнайтед»), Густаво Кабраль («Сельта»), Жереми Морель («Лион»), Матейс де Лигт («Аякс»), Дейли Блинд («Манчестер Юнайтед»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»), полузащитники Пабло Эрнандес («Сельта»), Андер Эррера («Манчестер Юнайтед»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Юри Тилеманс («Андерлехт»), Корентин Толиссо («Лион»), Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед»), Амин Юнес («Аякс»), нападающие Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Александр Ляказетт («Лион»), Бертран Траоре («Аякс»).
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