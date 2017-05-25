Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29871108/
25 мая 2017, 20:34 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Болельщики признали Мхитаряна лучшим игроком финала Лиги Европы

Полузащитник Генрих Мхитарян признан лучшим игроком финала Лиги Европы по версии болельщиков.

Болельщик МЮ перед ареной в Стокгольме. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

Опрос проводился на сайте УЕФА. Армянин набрал 42 процента голосов, опередив одноклубников Поля Погба (34 процента) и Андера Эрреру (11 процентов).

Напомним, в финале турнира «МЮ» обыграл «Аякс» — 2:0. Один из мячей записал на свой счет Мхитарян, став первым армянским футболистом в истории, забившим в финале второго по значимости еврокубкового турнира.

24.05.2017 21:45 Зрители 46961 плей-офф: Финал Friends Arena
Аякс 0:2 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Петер Бос Жозе Моуринью
Голы
6 Поль Погба (М. Феллаини) 18′
22 Генрих Мхитарян (К. Смоллинг, Х. Мата) 48′
Составы
Андре Онана 24
58′ Джоэл Фелтман 3
Дависон Санчес 5
Маттейс де Лигт 36
Дави Классен (к) 10
Хаким Зиеш 22
Бертран Траоре 9
64′ Амин Юнес 11
78′ 82′ Джайро Ридевалд 22
Френки де Йонг 21
62′ Каспер Дольберг 25
Давид Нерес 77
70′ Лассе Шене 20
Донни ван де Бек 30
20 Серхио Ромеро
25 Антонио Валенсия (к)
36 Маттео Дармиан
12 Крис Смоллинг
17 Дэйли Блинд
6 Поль Погба
27 Маруан Феллаини 52′
21 Андер Агуэра Эррера
8 Хуан Мануэль Мата 90′ 78′
10 Уэйн Руни
22 Генрих Мхитарян 74′ 31′
35 Джесси Лингард
39 Маркус Рэшфорд 84′
11 Антони Марсьяль
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
17 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 4
5 Угловые 2
15 Фолы 17
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Матей Юг (Словения)
Боковой судья Славко Винчич (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аякс
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Из ЦСКА ушли три игрока

Перемены в "Спартаке"

Халк наигрался в Китае