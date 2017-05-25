Болельщики признали Мхитаряна лучшим игроком финала Лиги Европы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Опрос проводился на сайте УЕФА. Армянин набрал 42 процента голосов, опередив одноклубников Поля Погба (34 процента) и Андера Эрреру (11 процентов).

Напомним, в финале турнира «МЮ» обыграл «Аякс» — 2:0. Один из мячей записал на свой счет Мхитарян, став первым армянским футболистом в истории, забившим в финале второго по значимости еврокубкового турнира.