Болельщики признали Мхитаряна лучшим игроком финала Лиги Европы
Полузащитник Генрих Мхитарян признан лучшим игроком финала Лиги Европы по версии болельщиков.
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Опрос проводился на сайте УЕФА. Армянин набрал 42 процента голосов, опередив одноклубников Поля Погба (34 процента) и Андера Эрреру (11 процентов).
Напомним, в финале турнира «МЮ» обыграл «Аякс» — 2:0. Один из мячей записал на свой счет Мхитарян, став первым армянским футболистом в истории, забившим в финале второго по значимости еврокубкового турнира.
|24.05.2017 21:45
|Зрители 46961
|плей-офф: Финал
|Friends Arena
|Аякс
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Петер Бос
|Жозе Моуринью
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|17
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)
|Боковой судья
|Матей Юг (Словения)
|Боковой судья
|Славко Винчич (Словения)
|Боковой судья
|Юре Прапротник (Словения)
|Боковой судья
|Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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