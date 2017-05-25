«Это самый важный трофей в моей карьере». Моуринью подвел итоги сезона

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Иногда мне казалось, что «Манчестер Юнайтед» — самая слабая команда в мире, а я — худший тренер за всю историю. Однако, нам удалось выиграть три трофея и мы вышли в Лигу чемпионов не через второе или третье место премьер-лиги. Мы вернулись в большой турнир, выиграв Лигу Европы.

У нас будет возможность сыграть за Суперкубок УЕФА против победителя Лиги чемпионов. — продолжает специалист. — Это большая честь. Думаю, минувший сезон можно со смелостью назвать успешным, — считает португалец.

Также наставник «красных дьяволов» рассказал, какой был план на эту игру, отметив своих подопечных.

«Победа над “Аяксом” — это победа прагматизма, победа целеустремленных игроков, которые уважают своего соперника. Мы пытались нейтрализовать сильные стороны соперника, используя их слабость. Лично для меня это была победа фантастической команды, игроки которой ведут себя очень скромно», — заявил тренер.

«Думаю, это самый важный трофей в моей карьере. Почему? Потому что он последний. Таков мой взгляд. Конечно, Лига чемпионов намного выше Лиги Европы, однако, вы должны понять простую вещь — этот трофей Лиги Европы я выиграл вчера. Чувство радости до сих пор меня не покидает», — заключил Моуринью.