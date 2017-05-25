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25 мая 2017, 10:24 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

«Это самый важный трофей в моей карьере». Моуринью подвел итоги сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился эмоциями после победы над «Аяксом» в финале Лиги Европы (2:0).

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поделился эмоциями после победы над Аяксом в финале Лиги Европы (2:0). Увеличить
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«Иногда мне казалось, что «Манчестер Юнайтед» — самая слабая команда в мире, а я — худший тренер за всю историю. Однако, нам удалось выиграть три трофея и мы вышли в Лигу чемпионов не через второе или третье место премьер-лиги. Мы вернулись в большой турнир, выиграв Лигу Европы.

У нас будет возможность сыграть за Суперкубок УЕФА против победителя Лиги чемпионов. — продолжает специалист. — Это большая честь. Думаю, минувший сезон можно со смелостью назвать успешным, — считает португалец.

Также наставник «красных дьяволов» рассказал, какой был план на эту игру, отметив своих подопечных.

«Победа над “Аяксом” — это победа прагматизма, победа целеустремленных игроков, которые уважают своего соперника. Мы пытались нейтрализовать сильные стороны соперника, используя их слабость. Лично для меня это была победа фантастической команды, игроки которой ведут себя очень скромно», — заявил тренер.

«Думаю, это самый важный трофей в моей карьере. Почему? Потому что он последний. Таков мой взгляд. Конечно, Лига чемпионов намного выше Лиги Европы, однако, вы должны понять простую вещь — этот трофей Лиги Европы я выиграл вчера. Чувство радости до сих пор меня не покидает», — заключил Моуринью.

24.05.2017 21:45 Зрители 46961 плей-офф: Финал Friends Arena
Аякс 0:2 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Петер Бос Жозе Моуринью
Голы
6 Поль Погба (М. Феллаини) 18′
22 Генрих Мхитарян (К. Смоллинг, Х. Мата) 48′
Составы
Андре Онана 24
58′ Джоэл Фелтман 3
Дависон Санчес 5
Маттейс де Лигт 36
Дави Классен (к) 10
Хаким Зиеш 22
Бертран Траоре 9
64′ Амин Юнес 11
78′ 82′ Джайро Ридевалд 22
Френки де Йонг 21
62′ Каспер Дольберг 25
Давид Нерес 77
70′ Лассе Шене 20
Донни ван де Бек 30
20 Серхио Ромеро
25 Антонио Валенсия (к)
36 Маттео Дармиан
12 Крис Смоллинг
17 Дэйли Блинд
6 Поль Погба
27 Маруан Феллаини 52′
21 Андер Агуэра Эррера
8 Хуан Мануэль Мата 90′ 78′
10 Уэйн Руни
22 Генрих Мхитарян 74′ 31′
35 Джесси Лингард
39 Маркус Рэшфорд 84′
11 Антони Марсьяль
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
17 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 4
5 Угловые 2
15 Фолы 17
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Матей Юг (Словения)
Боковой судья Славко Винчич (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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Новости Еврокубков

Тренер «Аякса» назвал скучным финал Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»

Тренер «Аякса» назвал скучным финал Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Игра английского «Манчестер Юнайтед» и голландского «Аякса» в финале футбольной Лиги Европы была скучной. Такое мнение выразил главный тренер «Аякса» Петер Бос, слова которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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