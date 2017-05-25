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25 мая 2017, 10:00 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Карвахаль должен восстановиться от травмы к финалу ЛЧ

МОСКВА, 25 мая — Р-Спорт. Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль должен восстановиться от травмы к финалу Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса», сообщает Marca.

Защитник мадридского Реала Даниэль Карвахаль должен восстановиться от травмы к финалу Лиги чемпионов против туринского Ювентуса сообщает Marca. Увеличить
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Карвахаль получил повреждение 2 мая в первой игре полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». У защитника была диагностирована травма правого бедра. Согласно последним данным обследования, восстановление испанца идет по плану. Если у него не случится рецидива в ближайшие дни, он будет готов сыграть против «Ювентуса».

Финал Лиги чемпионов пройдет 3 июня в Кардиффе.

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