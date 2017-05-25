Карвахаль должен восстановиться от травмы к финалу ЛЧ

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Футбол Лига чемпионов 2016/2017 Финал, 3.06.2017, 21:45 -:- Ювентус Реал

Карвахаль получил повреждение 2 мая в первой игре полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». У защитника была диагностирована травма правого бедра. Согласно последним данным обследования, восстановление испанца идет по плану. Если у него не случится рецидива в ближайшие дни, он будет готов сыграть против «Ювентуса».

Финал Лиги чемпионов пройдет 3 июня в Кардиффе.