Карвахаль должен восстановиться от травмы к финалу ЛЧ
МОСКВА, 25 мая —
Р-Спорт. Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль должен восстановиться от травмы к финалу Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса», сообщает Marca.
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Карвахаль получил повреждение 2 мая в первой игре полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». У защитника была диагностирована травма правого бедра. Согласно последним данным обследования, восстановление испанца идет по плану. Если у него не случится рецидива в ближайшие дни, он будет готов сыграть против «Ювентуса».
Финал Лиги чемпионов пройдет 3 июня в Кардиффе.
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