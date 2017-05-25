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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29859329/
25 мая 2017, 1:26 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Моуринью: «Манчестер Юнайтед» заслуженно выиграл Лигу Европы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заслужил выиграть Лигу Европы. Такое мнение высказал главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью, слова которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 победил голландский «Аякс» и впервые выиграл Лигу Европы. Благодаря победе «Манчестер Юнайтед» получил право на выступление в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Манкунианцы не смогли обеспечить путевку в Лигу чемпионов по итогам чемпионата страны, заняв шестое место.

«Мы полностью заслужили эту победу, и я так рад видеть своих парней с костылями и трофеем, — сказал Моуринью. — Это конец очень трудного, моего самого трудного в роли тренера, но хорошего сезона. Мы предпочли выиграть Лигу Европу, чем стать четвертыми, третьими или вторыми в чемпионате. И мы достигли цели, мы вернулись в Лигу чемпионов, выиграв важный титул».

«Теперь в активе клуба все титулы мирового футбола. Мы боролись за победу в Лиге Европы с самого начала, и мы всегда думали, что можем это делать. Сегодня мы были намного сильнее “Аякса”. В футболе много “поэтов”, но “поэты” не выигрывают много трофеев. Мы знали, в чем мы лучше их, и использовали слабые стороны», — добавил Моуринью.

54-летний португалец Жозе Моуринью стал первым, кто в качестве главного тренера дважды выиграл Кубок УЕФА/Лигу Европы и дважды Лигу чемпионов. В 2003 году с португальским «Порту» он победил в Кубке УЕФА, а в 2004-м — в Лиге чемпионов. В 2010 году с итальянским «Интером» он выиграл Лигу чемпионов. Моуринью был назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед» в конце мая прошлого года. Кроме того, тренер стал самым возрастным наставником, выигравшим Лигу Европы, формат которой пришел на смену Кубку УЕФА в 2009 году. На момент прошедшего финала португальцу исполнилось 54 года и 118 дней.

24.05.2017 21:45 Зрители 46961 плей-офф: Финал Friends Arena
Аякс 0:2 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Петер Бос Жозе Моуринью
Голы
6 Поль Погба (М. Феллаини) 18′
22 Генрих Мхитарян (К. Смоллинг, Х. Мата) 48′
Составы
Андре Онана 24
58′ Джоэл Фелтман 3
Дависон Санчес 5
Маттейс де Лигт 36
Дави Классен (к) 10
Хаким Зиеш 22
Бертран Траоре 9
64′ Амин Юнес 11
78′ 82′ Джайро Ридевалд 22
Френки де Йонг 21
62′ Каспер Дольберг 25
Давид Нерес 77
70′ Лассе Шене 20
Донни ван де Бек 30
20 Серхио Ромеро
25 Антонио Валенсия (к)
36 Маттео Дармиан
12 Крис Смоллинг
17 Дэйли Блинд
6 Поль Погба
27 Маруан Феллаини 52′
21 Андер Агуэра Эррера
8 Хуан Мануэль Мата 90′ 78′
10 Уэйн Руни
22 Генрих Мхитарян 74′ 31′
35 Джесси Лингард
39 Маркус Рэшфорд 84′
11 Антони Марсьяль
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
17 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 4
5 Угловые 2
15 Фолы 17
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Матей Юг (Словения)
Боковой судья Славко Винчич (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Еврокубков

Тренер «Аякса» назвал скучным финал Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»

Тренер «Аякса» назвал скучным финал Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Игра английского «Манчестер Юнайтед» и голландского «Аякса» в финале футбольной Лиги Европы была скучной. Такое мнение выразил главный тренер «Аякса» Петер Бос, слова которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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