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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29859255/
25 мая 2017, 1:26 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Тренер «Аякса» назвал скучным финал Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Игра английского «Манчестер Юнайтед» и голландского «Аякса» в финале футбольной Лиги Европы была скучной. Такое мнение выразил главный тренер «Аякса» Петер Бос, слова которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 победил «Аякс» и впервые выиграл Лигу Европы.

«Мы разочарованы, и сегодня я не увидел того “Аякса”, который привык видеть, — сказал Бос. — Я думаю, что игра сегодня получилась скучной, у обеих команд не было большого количества голевых моментов. Зачастую, чтобы выиграть в финале, сначала нужно в нем проиграть. Все было в новинку для моей команды, но они многому научатся благодаря этому финалу, и если мы сохраним команду, то она станет сильнее в дальнейшем».

«Манчестер Юнайтед» стал шестым клубом, которому удалось победить во всех крупнейших еврокубковых турнирах (Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов, Кубок Ярмарок/ Кубок УЕФА/Лига Европы, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА). Ранее этого добивались «Аякс», английский «Челси», немецкая «Бавария», итальянский «Ювентус» и испанская «Барселона», которая никогда не выигрывала Кубок УЕФА/Лигу Европы, но зато трижды побеждала в Кубке Ярмарок, который предшествовал данным турнирам.

24.05.2017 21:45 Зрители 46961 плей-офф: Финал Friends Arena
Аякс 0:2 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Петер Бос Жозе Моуринью
Голы
6 Поль Погба (М. Феллаини) 18′
22 Генрих Мхитарян (К. Смоллинг, Х. Мата) 48′
Составы
Андре Онана 24
58′ Джоэл Фелтман 3
Дависон Санчес 5
Маттейс де Лигт 36
Дави Классен (к) 10
Хаким Зиеш 22
Бертран Траоре 9
64′ Амин Юнес 11
78′ 82′ Джайро Ридевалд 22
Френки де Йонг 21
62′ Каспер Дольберг 25
Давид Нерес 77
70′ Лассе Шене 20
Донни ван де Бек 30
20 Серхио Ромеро
25 Антонио Валенсия (к)
36 Маттео Дармиан
12 Крис Смоллинг
17 Дэйли Блинд
6 Поль Погба
27 Маруан Феллаини 52′
21 Андер Агуэра Эррера
8 Хуан Мануэль Мата 90′ 78′
10 Уэйн Руни
22 Генрих Мхитарян 74′ 31′
35 Джесси Лингард
39 Маркус Рэшфорд 84′
11 Антони Марсьяль
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
17 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 4
5 Угловые 2
15 Фолы 17
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Матей Юг (Словения)
Боковой судья Славко Винчич (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Еврокубков

Моуринью: «Манчестер Юнайтед» заслуженно выиграл Лигу Европы

Моуринью: «Манчестер Юнайтед» заслуженно выиграл Лигу Европы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заслужил выиграть Лигу Европы. Такое мнение высказал главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью, слова которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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