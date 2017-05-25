Тренер «Аякса» назвал скучным финал Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Игра английского «Манчестер Юнайтед» и голландского «Аякса» в финале футбольной Лиги Европы была скучной. Такое мнение выразил главный тренер «Аякса» Петер Бос, слова которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В среду «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 победил «Аякс» и впервые выиграл Лигу Европы.
«Мы разочарованы, и сегодня я не увидел того “Аякса”, который привык видеть, — сказал Бос. — Я думаю, что игра сегодня получилась скучной, у обеих команд не было большого количества голевых моментов. Зачастую, чтобы выиграть в финале, сначала нужно в нем проиграть. Все было в новинку для моей команды, но они многому научатся благодаря этому финалу, и если мы сохраним команду, то она станет сильнее в дальнейшем».
«Манчестер Юнайтед» стал шестым клубом, которому удалось победить во всех крупнейших еврокубковых турнирах (Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов, Кубок Ярмарок/ Кубок УЕФА/Лига Европы, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА). Ранее этого добивались «Аякс», английский «Челси», немецкая «Бавария», итальянский «Ювентус» и испанская «Барселона», которая никогда не выигрывала Кубок УЕФА/Лигу Европы, но зато трижды побеждала в Кубке Ярмарок, который предшествовал данным турнирам.
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заслужил выиграть Лигу Европы. Такое мнение высказал главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью, слова которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).