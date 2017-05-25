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25 мая 2017, 0:30 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Жозе Моуринью стал первым тренером, выигравшим ЛЧ и ЛЕ/Кубок УЕФА более одного раза

МОСКВА, 25 мая — Р-Спорт. Португалец Жозе Моуринью стал первым тренером, которому удалось выиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы/Кубок УЕФА более одного раза.

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В среду английский «Манчестер Юнайтед» под руководством Моуринью обыграл со счетом 2:0 амстердамский «Аякс» в финале Лиги Европы и впервые в своей истории выиграл этот трофей.

В сезоне-2002/03 португальский тренер выигрывал Кубок УЕФА (прежнее название Лиги Европы) с «Порту», с которым через год стал победителем Лиги чемпионов.

Еще один титул победителя главного клубного турнира Европы Моуринью завоевал с миланским «Интером» в сезоне-2009/10.

24.05.2017 21:45 Зрители 46961 плей-офф: Финал Friends Arena
Аякс 0:2 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Петер Бос Жозе Моуринью
Голы
6 Поль Погба (М. Феллаини) 18′
22 Генрих Мхитарян (К. Смоллинг, Х. Мата) 48′
Составы
Андре Онана 24
58′ Джоэл Фелтман 3
Дависон Санчес 5
Маттейс де Лигт 36
Дави Классен (к) 10
Хаким Зиеш 22
Бертран Траоре 9
64′ Амин Юнес 11
78′ 82′ Джайро Ридевалд 22
Френки де Йонг 21
62′ Каспер Дольберг 25
Давид Нерес 77
70′ Лассе Шене 20
Донни ван де Бек 30
20 Серхио Ромеро
25 Антонио Валенсия (к)
36 Маттео Дармиан
12 Крис Смоллинг
17 Дэйли Блинд
6 Поль Погба
27 Маруан Феллаини 52′
21 Андер Агуэра Эррера
8 Хуан Мануэль Мата 90′ 78′
10 Уэйн Руни
22 Генрих Мхитарян 74′ 31′
35 Джесси Лингард
39 Маркус Рэшфорд 84′
11 Антони Марсьяль
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
17 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 4
5 Угловые 2
15 Фолы 17
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Матей Юг (Словения)
Боковой судья Славко Винчич (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
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