Жозе Моуринью стал первым тренером, выигравшим ЛЧ и ЛЕ/Кубок УЕФА более одного раза

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В среду английский «Манчестер Юнайтед» под руководством Моуринью обыграл со счетом 2:0 амстердамский «Аякс» в финале Лиги Европы и впервые в своей истории выиграл этот трофей.

В сезоне-2002/03 португальский тренер выигрывал Кубок УЕФА (прежнее название Лиги Европы) с «Порту», с которым через год стал победителем Лиги чемпионов.

Еще один титул победителя главного клубного турнира Европы Моуринью завоевал с миланским «Интером» в сезоне-2009/10.