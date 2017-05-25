Жозе Моуринью стал первым тренером, выигравшим ЛЧ и ЛЕ/Кубок УЕФА более одного раза
МОСКВА, 25 мая —
Р-Спорт. Португалец Жозе Моуринью стал первым тренером, которому удалось выиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы/Кубок УЕФА более одного раза.
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В среду английский «Манчестер Юнайтед» под руководством Моуринью обыграл со счетом 2:0 амстердамский «Аякс» в финале Лиги Европы и впервые в своей истории выиграл этот трофей.
В сезоне-2002/03 португальский тренер выигрывал Кубок УЕФА (прежнее название Лиги Европы) с «Порту», с которым через год стал победителем Лиги чемпионов.
Еще один титул победителя главного клубного турнира Европы Моуринью завоевал с миланским «Интером» в сезоне-2009/10.
|24.05.2017 21:45
|Зрители 46961
|плей-офф: Финал
|Friends Arena
|Аякс
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Петер Бос
|Жозе Моуринью
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|17
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)
|Боковой судья
|Матей Юг (Словения)
|Боковой судья
|Славко Винчич (Словения)
|Боковой судья
|Юре Прапротник (Словения)
|Боковой судья
|Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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