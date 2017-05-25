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25 мая 2017, 0:37 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

«МЮ» может сыграть со «Спартаком» на групповой стадии Лиги чемпионов

После победы «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы-2016/17 определился еще один участник группового турнира Лиги чемпионов-2017/18.

После победы Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы-2016/17 определился еще один участник группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. Команда <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> может стать соперником Спартака. Увеличить
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Команда Жозе Моуринью может стать соперником «Спартака», который вошел в первую корзину с довольно низким рейтингом, но согласно недавнему нововведению — как представитель одной из семи первых стран в таблице коэффициентов УЕФА.

Все остальные корзины Лиги чемпионов будут сформированы уже строго по клубному коэффициенту УЕФА. Групповой турнир главного еврокубка стартует 12 сентября, а завершится 6 декабря. Жеребьевка групповой стадии состоится 24 августа. Скорее всего это будет сделано в Монако.

Состав первой корзины Лиги чемпионов: чемпион Испании — «Реал», чемпион Германии — «Бавария», чемпион Англии — «Челси», чемпион Италии — «Ювентус», чемпион Франции — «Монако», чемпион Португалии — «Бенфика», чемпион России — «Спартак», чемпион Украины — «Шахтер».

Кроме вышеперечисленных в главном клубном турнире континента точно выступят: «Барселона», «Атлетико» (оба — Испания), «Боруссия Д» (Германия), «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» (все — Англия), «ПСЖ"(Франция), “Порту"(Португалия), “Андерлехт” (Бельгия), “Фейеноорд” (Голландия),”Базель» (Швейцария).

«РБ Лейпциг», который занял второе место в бундеслиге, может не получить лицензию на участие от УЕФА. У клуба один владелец с «Зальцбургом», который также пробился в Лигу чемпионов. Поэтому регламентные нормы вступят в противоречие с практикой.

Еще два обладателя прямых путевок в группу определятся позже. В Италии ее в последнем туре в заочной дуэли разыграют «Рома» и «Наполи», в Турции на чемпионство претендуют «Бешикташ» и «Истанбул Башакшехир». Остальные десять участников Лиги чемпионов станут известны только в августе — после завершения отборочных раундов. Там примет участие (с третьего раунда) и московский ЦСКА.

24.05.2017 21:45 Зрители 46961 плей-офф: Финал Friends Arena
Аякс 0:2 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Петер Бос Жозе Моуринью
Голы
6 Поль Погба (М. Феллаини) 18′
22 Генрих Мхитарян (К. Смоллинг, Х. Мата) 48′
Составы
Андре Онана 24
58′ Джоэл Фелтман 3
Дависон Санчес 5
Маттейс де Лигт 36
Дави Классен (к) 10
Хаким Зиеш 22
Бертран Траоре 9
64′ Амин Юнес 11
78′ 82′ Джайро Ридевалд 22
Френки де Йонг 21
62′ Каспер Дольберг 25
Давид Нерес 77
70′ Лассе Шене 20
Донни ван де Бек 30
20 Серхио Ромеро
25 Антонио Валенсия (к)
36 Маттео Дармиан
12 Крис Смоллинг
17 Дэйли Блинд
6 Поль Погба
27 Маруан Феллаини 52′
21 Андер Агуэра Эррера
8 Хуан Мануэль Мата 90′ 78′
10 Уэйн Руни
22 Генрих Мхитарян 74′ 31′
35 Джесси Лингард
39 Маркус Рэшфорд 84′
11 Антони Марсьяль
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
17 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 4
5 Угловые 2
15 Фолы 17
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Матей Юг (Словения)
Боковой судья Славко Винчич (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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