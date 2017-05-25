«МЮ» может сыграть со «Спартаком» на групповой стадии Лиги чемпионов

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Команда Жозе Моуринью может стать соперником «Спартака», который вошел в первую корзину с довольно низким рейтингом, но согласно недавнему нововведению — как представитель одной из семи первых стран в таблице коэффициентов УЕФА.

Все остальные корзины Лиги чемпионов будут сформированы уже строго по клубному коэффициенту УЕФА. Групповой турнир главного еврокубка стартует 12 сентября, а завершится 6 декабря. Жеребьевка групповой стадии состоится 24 августа. Скорее всего это будет сделано в Монако.

Состав первой корзины Лиги чемпионов: чемпион Испании — «Реал», чемпион Германии — «Бавария», чемпион Англии — «Челси», чемпион Италии — «Ювентус», чемпион Франции — «Монако», чемпион Португалии — «Бенфика», чемпион России — «Спартак», чемпион Украины — «Шахтер».

Кроме вышеперечисленных в главном клубном турнире континента точно выступят: «Барселона», «Атлетико» (оба — Испания), «Боруссия Д» (Германия), «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» (все — Англия), «ПСЖ"(Франция), “Порту"(Португалия), “Андерлехт” (Бельгия), “Фейеноорд” (Голландия),”Базель» (Швейцария).

«РБ Лейпциг», который занял второе место в бундеслиге, может не получить лицензию на участие от УЕФА. У клуба один владелец с «Зальцбургом», который также пробился в Лигу чемпионов. Поэтому регламентные нормы вступят в противоречие с практикой.

Еще два обладателя прямых путевок в группу определятся позже. В Италии ее в последнем туре в заочной дуэли разыграют «Рома» и «Наполи», в Турции на чемпионство претендуют «Бешикташ» и «Истанбул Башакшехир». Остальные десять участников Лиги чемпионов станут известны только в августе — после завершения отборочных раундов. Там примет участие (с третьего раунда) и московский ЦСКА.