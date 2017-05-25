«МЮ» собрал мозаику из трофеев
«Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» и впервые в своей истории выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА. Теперь у «дьяволов» есть все крупные трофеи современности.
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Видимо, что-то случилось...
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ВЕЧНЫЙ ЗЛАТАН
Невозможно представить большой матч в Швеции без Ибрагимовича, тем более когда играет его команда. Какая разница, что он получил серьезную травму и выбыл чуть ли не до конца года? Это же Златан! Да и «Манчестер Юнайтед» не для того жертвовал чемпионатом в пользу второсортного еврокубка, чтобы оставить Ибрагимовича без праздника.
Впрочем, Златан не горюет. Перед финалом он выложил в Инстаграме видео, на котором шагает по дну бассейна, и на стокгольмском стадионе тоже появился эффектно: шведского короля вывезли на парковку на
Я до последнего наивно верил, что Златан окажется в заявке. Надеялся, что вся история с травмой — одна гигантская мистификация. Но, увы: «МЮ» действительно вышел на поле «Френдс Арены» без своей главной звезды,
ПОГБА ОТРАБОТАЛ ПРОЦЕНТЫ
Без Ибрагимовича основа «МЮ» осиротела, хотя из нее никуда не выпадали другие ключевые футболисты. Жозе Моуринью в воскресенье побаловал игровым временем дальний резерв, поэтому Погба и компания отправились в Швецию свежими. И стомиллионный француз довольно быстро открыл счет, воспользовавшись рикошетом от Санчеса. Но этим голом Погба точно не покроет расходы «МЮ» на него, ведь за победу в Лиге Европы «красные дьяволы» получат от УЕФА всего 15,71 миллиона евро. Хотя больше будут счастливы месту в Лиге чемпионов.
Но это мы сейчас, после финального свистка, с легкостью делим куски финансового пирога на составные части. В игре же все для «Юнайтед» было куда сложнее, ведь юниорский отряд Петера Боса изо всех сил пытался опрокинуть гранда. «Аякс» изначально был аутсайдером финала — горстка необстрелянных, пусть и талантливых футболистов едва ли способна навредить многоопытному гранду во главе с Моуринью. Но так лишь считали букмекеры.
На самом деле юношеский задор, подпитанный огненной поддержкой своих фанатов (вы бы слышали, как они пели!), сыграл свою роль: «Аякс» много атаковал, но делал это скорее инстинктивно, чем согласно вдумчивому плану. С трибун было четко заметно, что амстердамцы не соблюдают позиции ни во время нападения, ни во время обороны.
ГЕРОЙ ПО ИМЕНИ «МИКИТЭРИАН»
С дисциплиной, как выяснилось, у «Аякса» есть проблемы и «стандартах». Смоллинга, делавшего голевую скидку после подачи углового, изначально держали двое, а Мхитарян исхитрился пробить в падении из площади ворот, хотя его вроде бы плотно опекал Фелтман. Результат — шестой гол в Лиге Европы армянина, чью фамилию англичане продолжают коверкать. «Мяч забил Генрих Микитэриан!» — торжественно объявил диктор после изменения счета.
Болельщики «Аякса» к тому времени уже сожгли на трибунах всю имевшуюся пиротехнику: в разных точках амстердамской стены периодически загорались файеры, но их спешно гасили. При этом вопросы к стюардам оставались: как известно, за день до финала в Манчестере произошел теракт, и УЕФА принял решение ужесточить меры безопасности. Откуда тогда пиротехника?
Игроки «Аякса» неслись вперед, старались
Гоша ЧЕРНОВ
из Стокгольма.
|24.05.2017 21:45
|Зрители 46961
|плей-офф: Финал
|Friends Arena
|Аякс
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:1
|Петер Бос
|Жозе Моуринью
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|17
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)
|Боковой судья
|Матей Юг (Словения)
|Боковой судья
|Славко Винчич (Словения)
|Боковой судья
|Юре Прапротник (Словения)
|Боковой судья
|Роберт Вукан (Словения)
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