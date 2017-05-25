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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29859032/
25 мая 2017, 0:22 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«МЮ» собрал мозаику из трофеев

«Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» и впервые в своей истории выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА. Теперь у «дьяволов» есть все крупные трофеи современности.

Манчестер Юнайтед победил <span class=error>Аякс</span> и впервые в своей истории выиграл Лигу Европы. Увеличить
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ВЕЧНЫЙ ЗЛАТАН

Невозможно представить большой матч в Швеции без Ибрагимовича, тем более когда играет его команда. Какая разница, что он получил серьезную травму и выбыл чуть ли не до конца года? Это же Златан! Да и «Манчестер Юнайтед» не для того жертвовал чемпионатом в пользу второсортного еврокубка, чтобы оставить Ибрагимовича без праздника.

Впрочем, Златан не горюет. Перед финалом он выложил в Инстаграме видео, на котором шагает по дну бассейна, и на стокгольмском стадионе тоже появился эффектно: шведского короля вывезли на парковку на каком-то несуразном пикапе, а сам он заложил больную ногу на капот — мол, смотрите, все со мной в порядке!

Я до последнего наивно верил, что Златан окажется в заявке. Надеялся, что вся история с травмой — одна гигантская мистификация. Но, увы: «МЮ» действительно вышел на поле «Френдс Арены» без своей главной звезды, когда-то забивавшей здесь четыре мяча англичанам (в том числе тот самый шедевр, о котором вы сейчас вспомнили).

ПОГБА ОТРАБОТАЛ ПРОЦЕНТЫ

Без Ибрагимовича основа «МЮ» осиротела, хотя из нее никуда не выпадали другие ключевые футболисты. Жозе Моуринью в воскресенье побаловал игровым временем дальний резерв, поэтому Погба и компания отправились в Швецию свежими. И стомиллионный француз довольно быстро открыл счет, воспользовавшись рикошетом от Санчеса. Но этим голом Погба точно не покроет расходы «МЮ» на него, ведь за победу в Лиге Европы «красные дьяволы» получат от УЕФА всего 15,71 миллиона евро. Хотя больше будут счастливы месту в Лиге чемпионов.

Но это мы сейчас, после финального свистка, с легкостью делим куски финансового пирога на составные части. В игре же все для «Юнайтед» было куда сложнее, ведь юниорский отряд Петера Боса изо всех сил пытался опрокинуть гранда. «Аякс» изначально был аутсайдером финала — горстка необстрелянных, пусть и талантливых футболистов едва ли способна навредить многоопытному гранду во главе с Моуринью. Но так лишь считали букмекеры.

На самом деле юношеский задор, подпитанный огненной поддержкой своих фанатов (вы бы слышали, как они пели!), сыграл свою роль: «Аякс» много атаковал, но делал это скорее инстинктивно, чем согласно вдумчивому плану. С трибун было четко заметно, что амстердамцы не соблюдают позиции ни во время нападения, ни во время обороны.

ГЕРОЙ ПО ИМЕНИ «МИКИТЭРИАН»

С дисциплиной, как выяснилось, у «Аякса» есть проблемы и «стандартах». Смоллинга, делавшего голевую скидку после подачи углового, изначально держали двое, а Мхитарян исхитрился пробить в падении из площади ворот, хотя его вроде бы плотно опекал Фелтман. Результат — шестой гол в Лиге Европы армянина, чью фамилию англичане продолжают коверкать. «Мяч забил Генрих Микитэриан!» — торжественно объявил диктор после изменения счета.

Болельщики «Аякса» к тому времени уже сожгли на трибунах всю имевшуюся пиротехнику: в разных точках амстердамской стены периодически загорались файеры, но их спешно гасили. При этом вопросы к стюардам оставались: как известно, за день до финала в Манчестере произошел теракт, и УЕФА принял решение ужесточить меры безопасности. Откуда тогда пиротехника?

Игроки «Аякса» неслись вперед, старались что-то придумать, даже зажгли небольшую потасовку, но все это было похоже на бесполезный лай Моськи на Слона. «МЮ» — победитель Лиги Европы и обладатель путевки в Лигу чемпионов. Интересно, чему команда рада больше.

Гоша ЧЕРНОВ
из Стокгольма.

24.05.2017 21:45 Зрители 46961 плей-офф: Финал Friends Arena
Аякс 0:2 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Петер Бос Жозе Моуринью
Голы
6 Поль Погба (М. Феллаини) 18′
22 Генрих Мхитарян (К. Смоллинг, Х. Мата) 48′
Составы
Андре Онана 24
58′ Джоэл Фелтман 3
Дависон Санчес 5
Маттейс де Лигт 36
Дави Классен (к) 10
Хаким Зиеш 22
Бертран Траоре 9
64′ Амин Юнес 11
78′ 82′ Джайро Ридевалд 22
Френки де Йонг 21
62′ Каспер Дольберг 25
Давид Нерес 77
70′ Лассе Шене 20
Донни ван де Бек 30
20 Серхио Ромеро
25 Антонио Валенсия (к)
36 Маттео Дармиан
12 Крис Смоллинг
17 Дэйли Блинд
6 Поль Погба
27 Маруан Феллаини 52′
21 Андер Агуэра Эррера
8 Хуан Мануэль Мата 90′ 78′
10 Уэйн Руни
22 Генрих Мхитарян 74′ 31′
35 Джесси Лингард
39 Маркус Рэшфорд 84′
11 Антони Марсьяль
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
17 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 4
5 Угловые 2
15 Фолы 17
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Матей Юг (Словения)
Боковой судья Славко Винчич (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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