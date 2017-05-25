«МЮ» собрал мозаику из трофеев

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ВЕЧНЫЙ ЗЛАТАН

Невозможно представить большой матч в Швеции без Ибрагимовича, тем более когда играет его команда. Какая разница, что он получил серьезную травму и выбыл чуть ли не до конца года? Это же Златан! Да и «Манчестер Юнайтед» не для того жертвовал чемпионатом в пользу второсортного еврокубка, чтобы оставить Ибрагимовича без праздника.

Впрочем, Златан не горюет. Перед финалом он выложил в Инстаграме видео, на котором шагает по дну бассейна, и на стокгольмском стадионе тоже появился эффектно: шведского короля вывезли на парковку на каком-то несуразном пикапе, а сам он заложил больную ногу на капот — мол, смотрите, все со мной в порядке!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ибрагимович по-царски приехал. Нога отдыхает. <a href="https://t.co/UnTQ9dM3ok">pic.twitter.com/UnTQ9dM3ok</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/867431014183952385">24 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Я до последнего наивно верил, что Златан окажется в заявке. Надеялся, что вся история с травмой — одна гигантская мистификация. Но, увы: «МЮ» действительно вышел на поле «Френдс Арены» без своей главной звезды, когда-то забивавшей здесь четыре мяча англичанам (в том числе тот самый шедевр, о котором вы сейчас вспомнили).

ПОГБА ОТРАБОТАЛ ПРОЦЕНТЫ

Без Ибрагимовича основа «МЮ» осиротела, хотя из нее никуда не выпадали другие ключевые футболисты. Жозе Моуринью в воскресенье побаловал игровым временем дальний резерв, поэтому Погба и компания отправились в Швецию свежими. И стомиллионный француз довольно быстро открыл счет, воспользовавшись рикошетом от Санчеса. Но этим голом Погба точно не покроет расходы «МЮ» на него, ведь за победу в Лиге Европы «красные дьяволы» получат от УЕФА всего 15,71 миллиона евро. Хотя больше будут счастливы месту в Лиге чемпионов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Стоит этот гол Погба 100 с лишним миллионов евро?<br>Нет, "МЮ" за победу в ЛЕ получит почти в 10 раз меньше. <a href="https://t.co/JcWE7WyWhK">pic.twitter.com/JcWE7WyWhK</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/867457285802643456">24 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но это мы сейчас, после финального свистка, с легкостью делим куски финансового пирога на составные части. В игре же все для «Юнайтед» было куда сложнее, ведь юниорский отряд Петера Боса изо всех сил пытался опрокинуть гранда. «Аякс» изначально был аутсайдером финала — горстка необстрелянных, пусть и талантливых футболистов едва ли способна навредить многоопытному гранду во главе с Моуринью. Но так лишь считали букмекеры.

На самом деле юношеский задор, подпитанный огненной поддержкой своих фанатов (вы бы слышали, как они пели!), сыграл свою роль: «Аякс» много атаковал, но делал это скорее инстинктивно, чем согласно вдумчивому плану. С трибун было четко заметно, что амстердамцы не соблюдают позиции ни во время нападения, ни во время обороны.

ГЕРОЙ ПО ИМЕНИ «МИКИТЭРИАН»

С дисциплиной, как выяснилось, у «Аякса» есть проблемы и «стандартах». Смоллинга, делавшего голевую скидку после подачи углового, изначально держали двое, а Мхитарян исхитрился пробить в падении из площади ворот, хотя его вроде бы плотно опекал Фелтман. Результат — шестой гол в Лиге Европы армянина, чью фамилию англичане продолжают коверкать. «Мяч забил Генрих Микитэриан!» — торжественно объявил диктор после изменения счета.

Болельщики «Аякса» к тому времени уже сожгли на трибунах всю имевшуюся пиротехнику: в разных точках амстердамской стены периодически загорались файеры, но их спешно гасили. При этом вопросы к стюардам оставались: как известно, за день до финала в Манчестере произошел теракт, и УЕФА принял решение ужесточить меры безопасности. Откуда тогда пиротехника?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">А болельщики "Аякса" продолжают жечь. <a href="https://t.co/5YH2lqQQoM">pic.twitter.com/5YH2lqQQoM</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/867469263937949696">24 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Игроки «Аякса» неслись вперед, старались что-то придумать, даже зажгли небольшую потасовку, но все это было похоже на бесполезный лай Моськи на Слона. «МЮ» — победитель Лиги Европы и обладатель путевки в Лигу чемпионов. Интересно, чему команда рада больше.

Гоша ЧЕРНОВ

из Стокгольма.