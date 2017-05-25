«Ростов» поздравил «Манчестер Юнайтед» с победой в Лиге Европы.

В финале турнира манкунианцы одолели «Аякс». Встреча проходила в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу английского клуба. По разу отличились Поль Погба и Генрих Мхитарян.

«Поздравляем, друзья!» — гласит запись в официальном «твиттере» «Ростова».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Congratulations, friends!<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%B4?src=hash">#МанчестерЮнайтед</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MUFC?src=hash">#MUFC</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UELfinal?src=hash">#UELfinal</a></p>— Football Club Rostov (@rostovfc) <a href="https://twitter.com/rostovfc/status/867481820702683136">24 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Манчестер Юнайтед» выбил «Ростов» на стадии 1/8 финала Лиги Европы, победив российский клуб по сумме двух матчей. Первая игра завершилась вничью (1:1), вторую выиграл «МЮ» (1:0).