«Ростов» поздравил «Манчестер Юнайтед» с победой в Лиге Европы
«Ростов» поздравил «Манчестер Юнайтед» с победой в Лиге Европы.
В финале турнира манкунианцы одолели «Аякс». Встреча проходила в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу английского клуба. По разу отличились Поль Погба и Генрих Мхитарян.
«Поздравляем, друзья!» — гласит запись в официальном «твиттере» «Ростова».
«Манчестер Юнайтед» выбил «Ростов» на стадии 1/8 финала Лиги Европы, победив российский клуб по сумме двух матчей. Первая игра завершилась вничью (1:1), вторую выиграл «МЮ» (1:0).