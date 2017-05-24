«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы впервые в своей истории

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Перед финалом Лиги Европы, который состоялся в Стокгольме, должна была состояться церемония открытия, однако она была отменена из-за трагических событий, произошедших накануне в Манчестере. Игроки финала вышли на поле с черными повязками в знак траура по погибшим в теракте на «Манчестер Арене».

Счет в финале был открыт на 18-й минуте. Защитники «Аякса» не успели закрыть на линии штрафной Поля Погба, и тот пробил с левой ноги в створ ворот. Мяч задел одного из игроков голландской команды и рикошетом влетел в сетку.

В самом начале второго тайма счет увеличил армянский легионер «МЮ» Генрих Мхитарян. Крис Смоллинг скинул мяч во вратарскую после подачи с фланга, и Мхитарян, стоя спиной к воротам, отправил мяч в сетку ударом через себя.

На последних минутах на замену в составе «Манчестер Юнайтед» вышел Уэйн Руни, и именно он получил Кубок в качестве капитана победителей. Для Руни матч, вероятнее всего, стал последним в составе «Манчестер Юнайтед».

В церемонии награждения приняли участие также травмированные игроки «МЮ», в том числе и Златан Ибрагимович, который в полуфинале Лиге Европы получил травму колена и выбыл из строя на длительный срок.

«Манчестер Юнайтед» победил в Лиги Европы впервые в своей истории. Ранее англичанам ни разу не удавалось победить ни в этом турнире, ни в предшествовавшем ему Кубке УЕФА.

Тренер «МЮ» Жозе Моуринью не проиграл за карьеру ни одного финала еврокубков в карьере. Вместе с «Порту» он выиграл Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, а с «Интером» — Лигу чемпионов.

Благодаря победе в Лиге Европы «МЮ» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне — по новым правилам УЕФА, победитель младшего еврокубка получает место в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон. Таким образом, Англия в следующем сезоне будет представлена в Лиге чемпионов пятью клубами — помимо «МЮ», в турнире выступят «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».