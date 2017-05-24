Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29858918/
24 мая 2017, 23:55 | Футбол: Еврокубки | РБК-Спорт

«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы впервые в своей истории

«Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы 2016/2017 годов. В финале англичане выиграли у «Аякса» со счетом 2:0.

Манчестер Юнайтед выиграл Лигу Европы впервые в своей истории - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2017

Перед финалом Лиги Европы, который состоялся в Стокгольме, должна была состояться церемония открытия, однако она была отменена из-за трагических событий, произошедших накануне в Манчестере. Игроки финала вышли на поле с черными повязками в знак траура по погибшим в теракте на «Манчестер Арене».

Счет в финале был открыт на 18-й минуте. Защитники «Аякса» не успели закрыть на линии штрафной Поля Погба, и тот пробил с левой ноги в створ ворот. Мяч задел одного из игроков голландской команды и рикошетом влетел в сетку.

В самом начале второго тайма счет увеличил армянский легионер «МЮ» Генрих Мхитарян. Крис Смоллинг скинул мяч во вратарскую после подачи с фланга, и Мхитарян, стоя спиной к воротам, отправил мяч в сетку ударом через себя.

На последних минутах на замену в составе «Манчестер Юнайтед» вышел Уэйн Руни, и именно он получил Кубок в качестве капитана победителей. Для Руни матч, вероятнее всего, стал последним в составе «Манчестер Юнайтед».

В церемонии награждения приняли участие также травмированные игроки «МЮ», в том числе и Златан Ибрагимович, который в полуфинале Лиге Европы получил травму колена и выбыл из строя на длительный срок.

«Манчестер Юнайтед» победил в Лиги Европы впервые в своей истории. Ранее англичанам ни разу не удавалось победить ни в этом турнире, ни в предшествовавшем ему Кубке УЕФА.

Тренер «МЮ» Жозе Моуринью не проиграл за карьеру ни одного финала еврокубков в карьере. Вместе с «Порту» он выиграл Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, а с «Интером» — Лигу чемпионов.

Благодаря победе в Лиге Европы «МЮ» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне — по новым правилам УЕФА, победитель младшего еврокубка получает место в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон. Таким образом, Англия в следующем сезоне будет представлена в Лиге чемпионов пятью клубами — помимо «МЮ», в турнире выступят «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

24.05.2017 21:45 Зрители 46961 плей-офф: Финал Friends Arena
Аякс 0:2 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Петер Бос Жозе Моуринью
Голы
6 Поль Погба (М. Феллаини) 18′
22 Генрих Мхитарян (К. Смоллинг, Х. Мата) 48′
Составы
Андре Онана 24
58′ Джоэл Фелтман 3
Дависон Санчес 5
Маттейс де Лигт 36
Дави Классен (к) 10
Хаким Зиеш 22
Бертран Траоре 9
64′ Амин Юнес 11
78′ 82′ Джайро Ридевалд 22
Френки де Йонг 21
62′ Каспер Дольберг 25
Давид Нерес 77
70′ Лассе Шене 20
Донни ван де Бек 30
20 Серхио Ромеро
25 Антонио Валенсия (к)
36 Маттео Дармиан
12 Крис Смоллинг
17 Дэйли Блинд
6 Поль Погба
27 Маруан Феллаини 52′
21 Андер Агуэра Эррера
8 Хуан Мануэль Мата 90′ 78′
10 Уэйн Руни
22 Генрих Мхитарян 74′ 31′
35 Джесси Лингард
39 Маркус Рэшфорд 84′
11 Антони Марсьяль
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
17 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 4
5 Угловые 2
15 Фолы 17
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Матей Юг (Словения)
Боковой судья Славко Винчич (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Аякс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Джеко и Жулиано стали лучшими бомбардирами Лиги Европы-2016/17

Джеко и Жулиано стали лучшими бомбардирами Лиги Европы-2016/17

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко и полузащитник «Зенита» Жулиано стали лучшими бомбардирами Лиги Европы-2016/17. Оба футболиста забили по 8 мячей в основном розыгрыше турнира (все — с игры), но Джеко сыграл 524 минуты, а Жулиано — 710.
Еще 7 новостей  Все новости
23 мая

Важные события чемпионата России по футболу, о которых успели забыть

Мутко прокомментировал совет Путина отказаться от легионеров в футболе

Путин показал главе ФИФА не вошедший в заявку ЧМ стадион в Краснодаре