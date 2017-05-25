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25 мая 2017, 0:03 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Джеко и Жулиано стали лучшими бомбардирами Лиги Европы-2016/17

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко и полузащитник «Зенита» Жулиано стали лучшими бомбардирами Лиги Европы-2016/17. Оба футболиста забили по 8 мячей в основном розыгрыше турнира (все — с игры), но Джеко сыграл 524 минуты, а Жулиано — 710.

Нападающий <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Эдин</span> <span class=error>Джеко</span> и полузащитник Зенита <span class=error>Жулиано</span> стали лучшими бомбардирами Лиги Европы-2016/17. Увеличить
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Третье место занял форвард «Атлетика» Ариц Адурис с семью мячами (три — с пенальти), следом идут нападающий «Лиона» Александр Ляказетт и форвард «Аякса» Каспер Дольберг, у которых в активе по шесть голов (один с пенальти).

Жулиано стал лучшим ассистентом турнира с пятью голевыми передачами и лучшим игроком Лиги Европы по системе «гол+пас» (8+5=13). По 4 голевые передачи отдали 10 футболистов.

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