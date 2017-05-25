Джеко и Жулиано стали лучшими бомбардирами Лиги Европы-2016/17
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко и полузащитник «Зенита» Жулиано стали лучшими бомбардирами Лиги Европы-2016/17. Оба футболиста забили по 8 мячей в основном розыгрыше турнира (все — с игры), но Джеко сыграл 524 минуты, а Жулиано — 710.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Третье место занял форвард «Атлетика» Ариц Адурис с семью мячами (три — с пенальти), следом идут нападающий «Лиона» Александр Ляказетт и форвард «Аякса» Каспер Дольберг, у которых в активе по шесть голов (один с пенальти).
Жулиано стал лучшим ассистентом турнира с пятью голевыми передачами и лучшим игроком Лиги Европы по системе «гол+пас» (8+5=13). По 4 голевые передачи отдали 10 футболистов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter