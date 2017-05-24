«Аякс» — «МЮ»: Мата и Мхитарян сыграют с первых минут
Стал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Аяксом» в финале Лиги Европы.
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«МЮ»: Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Эррера, Феллайни, Погба, Мата, Мхитарян, Рашфорд.
Запасные: де Хеа, Джонс,
Игра начнётся в 21:45 по московскому времени. Это пятая встреча между клубами в турнирах под эгидой УЕФА. В предыдущих четырёх матчах каждая команда одержала по две победы.
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