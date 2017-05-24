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24 мая 2017, 21:08 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Аякс» — «МЮ»: Мата и Мхитарян сыграют с первых минут

Стал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Аяксом» в финале Лиги Европы.

Стал известен стартовый состав Манчестер Юнайтед на матч с <span class=error>Аяксом</span> в финале Лиги Европы. Увеличить
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«МЮ»: Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Эррера, Феллайни, Погба, Мата, Мхитарян, Рашфорд.

Запасные: де Хеа, Джонс, Фосу-Менса, Кэррик, Лингард, Руни, Марсьяль.

Игра начнётся в 21:45 по московскому времени. Это пятая встреча между клубами в турнирах под эгидой УЕФА. В предыдущих четырёх матчах каждая команда одержала по две победы.

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Новости Еврокубков

Группа российских болельщиков поддержит «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы

Группа российских болельщиков поддержит «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы

СТОКГОЛЬМ, 24 мая. /Спец. корр. ТАСС Руслан Алиев/. Не успел Стокгольм отпраздновать победу шведов на чемпионате мира по хоккею, как центр города сменил желтый окрас (цвета сборной Швеции) на красный, который преимущественно используют участники финала Лиги Европы по футболу — голландский «Аякс» и английский «Манчестер Юнайтед».
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