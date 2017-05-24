Группа российских болельщиков поддержит «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы
СТОКГОЛЬМ, 24 мая. /Спец. корр. ТАСС Руслан Алиев/. Не успел Стокгольм отпраздновать победу шведов на чемпионате мира по хоккею, как центр города сменил желтый окрас (цвета сборной Швеции) на красный, который преимущественно используют участники финала Лиги Европы по футболу — голландский «Аякс» и английский «Манчестер Юнайтед».
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Видимо, что-то случилось...
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предоставил клубам по 10 тысяч билетов для своих фанатов, которые были раскуплены за
Однако наиболее заметными в шведской столице все же были болельщики МЮ. Из Англии прилетела внушительная армия поклонников, основная часть которой прибыла в шведскую столицу за день до финала. Аэропорт Стокгольма Арланда только во вторник после полудня в течение получаса принял пять рейсов из Манчестера. Немалая группа фанатов английского клуба прибыла в Стокгольм и из других стран, в частности из России.
«На этот раз от Moscow Reds (официального
В данном случае речь идет только о членах
Безопасность
Особое внимание в Стокгольме уделяется безопасности. Произошедший во вторник теракт в Манчестере сделал эту тему основной в преддверии финала Лиги Европы. В результате «Манчестер» отказался от предматчевой
Однако в полиции Стокгольма заверили ТАСС, что обеспечивают безопасность в соответствии с ранее заготовленным планом, в который не намерены вносить изменения
В то же время в самом Стокгольме серьезные меры безопасности были заметны только на острове Стадхольмен, который известен не только Королевским дворцом и другими достопримечательностями, но и барами, как магнит притягивающих футбольных болельщиков, особенно английских. Полицейские в буквальном смысле окружали питейные заведения, чтобы не допустить привычных стычек с участием английских фанатов. И своей цели добились — вторник выдался без серьезных происшествий.
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