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24 мая 2017, 15:12 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Группа российских болельщиков поддержит «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы

СТОКГОЛЬМ, 24 мая. /Спец. корр. ТАСС Руслан Алиев/. Не успел Стокгольм отпраздновать победу шведов на чемпионате мира по хоккею, как центр города сменил желтый окрас (цвета сборной Швеции) на красный, который преимущественно используют участники финала Лиги Европы по футболу — голландский «Аякс» и английский «Манчестер Юнайтед».

Болельщики ФК Манчестер Юнайтед перед началом матча 1/8 финала Лиги Европы между ФК Ростов (Россия Ростов-на-Дону) и ФК Манчестер Юнайтед (Англия Манчестер). Увеличить
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предоставил клубам по 10 тысяч билетов для своих фанатов, которые были раскуплены за день-два. Ряд фанатов «Аякса» жаловались, что даже не все владельцы сезонных абонементов, которые имели право приоритетной покупки, смогли приобрести билеты. Несмотря на это, они прибыли в Стокгольм, чтобы быть ближе к команде.

Однако наиболее заметными в шведской столице все же были болельщики МЮ. Из Англии прилетела внушительная армия поклонников, основная часть которой прибыла в шведскую столицу за день до финала. Аэропорт Стокгольма Арланда только во вторник после полудня в течение получаса принял пять рейсов из Манчестера. Немалая группа фанатов английского клуба прибыла в Стокгольм и из других стран, в частности из России.

«На этот раз от Moscow Reds (официального фан-клуба МЮ в России — прим ТАСС) отправятся на игру команды не так много человек, поскольку в первую очередь клуб обеспечил билетами болельщиков с наибольшим количеством посещений выездных матчей, — рассказал ТАСС член фан-клуба, главный редактор сайта Manutd.ru Дмитрий Коськин. — А у нас не так много людей, которые постелили более двух матчей Лиги Европы в нынешнем сезоне. Я не располагаю всем объемом данных, но, по моим сведениям, на финале будет меньше десяти человек».

В данном случае речь идет только о членах фан-клуба, остальные российские болельщики «Манчестер Юнайтед» приобрели билеты через УЕФА, который еще до определения пары финалистов выпустил в продажу порядка 17 тысяч билетов.

Безопасность

Особое внимание в Стокгольме уделяется безопасности. Произошедший во вторник теракт в Манчестере сделал эту тему основной в преддверии финала Лиги Европы. В результате «Манчестер» отказался от предматчевой пресс-конференции, а УЕФА заметно урезал церемонию открытия.

Однако в полиции Стокгольма заверили ТАСС, что обеспечивают безопасность в соответствии с ранее заготовленным планом, в который не намерены вносить изменения из-за произошедшего в Манчестере. При этом в полиции посоветовали болельщикам приходить на матч заранее, где-то за 1,5−2 часа до игры. В противном случае они рискуют не попасть к началу матча из-за серьезных мер безопасности.

В то же время в самом Стокгольме серьезные меры безопасности были заметны только на острове Стадхольмен, который известен не только Королевским дворцом и другими достопримечательностями, но и барами, как магнит притягивающих футбольных болельщиков, особенно английских. Полицейские в буквальном смысле окружали питейные заведения, чтобы не допустить привычных стычек с участием английских фанатов. И своей цели добились — вторник выдался без серьезных происшествий.

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