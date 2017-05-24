«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Аяксом» в финале Лиги Европы

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Стокгольмский финал Лиги Европы порадует своих зрителей необычным сочетанием участников: впервые за четыре года там не будет испанской «Севильи», которая в этом сезоне с головой ушла в Лигу чемпионов, да там эту голову и сложила на стадии 1/8 финала.

Зато до финала добрался другой европейский клуб недюжинной силы — «Манчестер Юнайтед». С приходом на пост тренера Жозе Моуринью англичане почему-то не заиграли в чемпионате лучше, чем при критикуемом всеми Луи Ван Гале, а на каких-то отрезках сезона по набранным очкам даже уступали показателям, достигнутым при Дэвиде Мойесе, уволенном за три тура до окончания своего первого сезона в команде.

Выход в Лигу чемпионов — первоочередная задача «красных дьяволов», и, раз через Английскую премьер-лигу этого достичь не получалось, нужно было попробовать пройти через еврокубки.

С чем манкунианцы пока что успешно справляются. На пути к финалу они одолели такие команды, как бельгийский «Андерлехт», российский «Ростов» и испанская «Сельта», за все время турнира пропустив всего восемь голов! Кроме того, «Юнайтед» не проигрывает уже на протяжении десяти матчей в еврокубках, за это время одержав семь побед и трижды сыграв вничью.

В пользу манкунианцев говорит и опытность их наставника: Жозе Моуринью выиграл 11 из 13 кубковых финалов, в которых он принимал участие в качестве тренера. Так что «красные дьяволы» весьма близки к тому, чтобы в первый раз в своей истории победить в Лиге Европы и в качестве приятного, но очень важного бонуса получить путевку в Лигу чемпионов.

Голландский Аякс, который станет соперником «Манчестер Юнайтед» в решающем матче, добрался до финала рисковым путем, несколько раз чуть не вылетев. В 1/8 команда Петера Боса проиграла на выезде скромному «Копенгагену» (1:2) и только дома сумела переломить ход противостояния (2:0). В ¼ сложности возникли с «Шальке-04», который, хоть и проиграл на выезде 0:2, но дома повел 3:0 и вполне бы мог пройти дальше, если бы не пропустил шальной гол на 111-й минуте от защитника голландцев Ника Виргевера, после чего внезапно потерял надежду и развалился, получив в ответ второй мяч (3:2).

В полуфинале «Аякс» также прошел по лезвию ножа, поскольку после уверенной победы дома (4:1) в гостях позволил «Лиону» довести счет до 3:1 и с трудом удержал этот результат, избежав дополнительного времени, в котором огромное психологическое преимущество было бы на стороне французов, и неизвестно, чем бы все завершилось.

Молодежная банда «Аякса», средний возраст которой не превышает 22 года, может стать настоящим сюрпризом для всех любителей футбола, ведь она не признает компромиссов и либо разносит своего соперника в пух и прах, либо сама разваливается на ходу.

За все время турнира голландцы пропустили 15 голов, что свидетельствует о том, что защитники (если в голландском футболе вообще бывают настоящие защитники) справляются со своими задачами явно хуже, чем Антонио Валенсия, Дэйли Блинд, Маттео Дармиан и Эрик Байи. Впрочем, последний не сможет принять участия в финале из-за глупой красной карточки, полученной за разборки с игроками «Сельты» в полуфинале. Скорее всего, заменять его будет Фил Джонс.

У «Аякса» тоже будет важная потеря в обороне, и тоже из-за дисквалификации: Ник Вергевер, забивший такой важный мяч «Шальке», посмотрит финал с трибун вместе с Байи. В атаке потерь у голландцев нет, кроме полузащитника Дэйли Синкгравена, но того нет уже полтора месяца из-за травмы колена. В остальном у «Аякса» все хорошо: вингеры Амин Юнес и Бертран Траоре в отличной форме и всегда готовы включить свою взрывную скорость, а 24-летний капитан команды Дави Классен может в любой момент отдать им пас-конфетку из глубины поля, пока в штрафной соперника в ожидании своего часа будет дежурить 19-летний форвард Каспер Дольберг, забивший шесть мячей в этом розыгрыше Лиги Европы, — больше, чем кто-либо из его партнеров по команде.

У «Манчестер Юнайтед» в атаке есть одна потеря — травмировавший колено Златан Ибрагимович, но раззабивавшийся Маркус Рашфорд в связке с Генрихом Мхитаряном и Джесси Лингардом прекрасно его заменит, так что нет никаких сомнений, что матч получится красочным в плане интересных атак.

К слову, это лишь пятая встреча «Юнайтед» и «Аякса» в еврокубках. В истории противостояния пока равенство: по две победы у каждого и ни одной ничьей.

Этот футбольный праздник, безусловно, омрачили печальные события в Манчестере: всего два дня назад на концерте певицы Арианы Гранде произошел взрыв, погибло больше 20 человек. В связи с этим на финале Лиги Европы будут усилены меры безопасности, а церемония открытия станет менее пышной: например, уже известно, что выступление шведской группы Axwell Λ Ingrosso в преддверии матча не состоится, а сама встреча начнется с минуты молчания.

В интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед» (отдельную пресс-конференцию в Стокгольме «красные дьяволы» попросили отменить из-за теракта) Моуринью высказал слова сожаления семьям погибших и упомянул о матче лишь одной строчкой.

«Все мы сильно опечалены трагическими событиями прошлого вечера. Все время думаем о жертвах и их семьях. Но у нас есть дело, и мы полетим в Швецию, чтобы сделать это дело. Очень жаль, что мы не можем полететь туда счастливыми, как это всегда бывает с нами перед большими матчами. Я недолго работаю в Манчестере, но убежден, что это горе еще больше сплотит жителей города.

Главный тренер «Аякса» Бос решил все же высказаться на футбольную тему и поддержать своих юных подопечных, которые еще никогда не выходили в еврокубковый финал, впрочем, как и сам Бос:

Футбол Лига Европы 2016/2017 Финал, 24.05.2017, 21:45 -:- Аякс Манчестер Юнайтед

«Если бы мои ребята не нервничали, я бы немедленно отправил их к врачу. Не забывайте, что для них это первый финал, так что нервы — это нормально. Мне просто нужно сделать так, чтобы это не стало проблемой. У нас есть шанс одолеть «Манчестер Юнайтед», если мы навяжем сопернику свою игру. У меня в команде молодые футболисты, поэтому нужно должным образом подготовить их. Это делает мою работу еще более интересной.

На официальном сайте «Аякса» также были выложены слова Боса, посвященные жертвам теракта в Манчестере: