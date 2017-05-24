Президент ФФУ: Хотим, чтобы финал ЛЧ в Киеве стал самым красивым в истории

«Есть целый перечень вопросов, которые нужно постоянно мониторить. В этом плане у нас есть полное взаимопонимание с УЕФА по поводу дат выполнения тех или иных вопросов. В эту пятницу будет ровно год до самого финала — 26 мая. Очень важно понимать, что с этого момента год уже пойдёт на убыль. Каждый день нужно будет уделять внимание тем контрольным вопросам, которые на данный момент существуют. Сегодня речь идёт об «Олимпийском». Отдельно мы работаем с Киевским городским советом, отдельно — с министерствами.

У нас уже есть нужное нам решение кабинета министров. Это плановая работа, которая необходима для того, чтобы киевский финал стал самым успешным и красивым в истории УЕФА. В преддверии финала Лиги чемпионов в Кардиффе нам как раз очень важно сравнить и подготовиться ещё лучше. Чтобы те гости, которые приедут на финал Лиги чемпионов, почувствовали наше радушие, увидели наш красивый город Киев и получили максимальное удовольствие от праздника футбола.

Вопросов много, они связаны и с аэропортами, и с гостиницами, со стадионом, городскими властями, транспортной инфраструктурой, с логистикой. Много вопросов, но я благодарен городу Киеву, его руководству. Очень приятно, что, когда мы рассматриваем даже вопросы «Олимпийского», то выступаем как одна команда.