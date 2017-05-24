Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29847829/
24 мая 2017, 9:36 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Президент ФФУ: Хотим, чтобы финал ЛЧ в Киеве стал самым красивым в истории

Президент федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал о подготовке к проведению финала Лиги чемпионов в Киеве, который состоится в 2018 году.

Президент федерации футбола Украины Андрей <span class=error>Павелко</span> рассказал о подготовке к проведению финала Лиги чемпионов в Киеве который состоится в 2018 году. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Есть целый перечень вопросов, которые нужно постоянно мониторить. В этом плане у нас есть полное взаимопонимание с УЕФА по поводу дат выполнения тех или иных вопросов. В эту пятницу будет ровно год до самого финала — 26 мая. Очень важно понимать, что с этого момента год уже пойдёт на убыль. Каждый день нужно будет уделять внимание тем контрольным вопросам, которые на данный момент существуют. Сегодня речь идёт об «Олимпийском». Отдельно мы работаем с Киевским городским советом, отдельно — с министерствами.

У нас уже есть нужное нам решение кабинета министров. Это плановая работа, которая необходима для того, чтобы киевский финал стал самым успешным и красивым в истории УЕФА. В преддверии финала Лиги чемпионов в Кардиффе нам как раз очень важно сравнить и подготовиться ещё лучше. Чтобы те гости, которые приедут на финал Лиги чемпионов, почувствовали наше радушие, увидели наш красивый город Киев и получили максимальное удовольствие от праздника футбола.

Вопросов много, они связаны и с аэропортами, и с гостиницами, со стадионом, городскими властями, транспортной инфраструктурой, с логистикой. Много вопросов, но я благодарен городу Киеву, его руководству. Очень приятно, что, когда мы рассматриваем даже вопросы «Олимпийского», то выступаем как одна команда.

К стадиону вопросы есть всегда. Потому что это большой инфраструктурный объект, в плане его эксплуатации всегда есть вопросы. Сейчас все эти моменты смотрим как УЕФА, так и мы. Нам указывают на те проблемы, которые накопились ещё с 2011 года, когда стадион был открыт после реконструкции. Есть много мелких, но важных вопросов: электроэнергия, обслуживание стадиона, видеонаблюдение. Все это нужно инспектировать в соответствии с нормами УЕФА. Ничего особенного нет, мы не должны ничего построить сверху стадиона или, например, что-то углубить. Нет, в этом плане всё всех устраивает. Будут увеличены трибуны для журналистов, — цитирует Павелко Xsport.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 1 новость  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото