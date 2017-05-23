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23 мая 2017, 21:08 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Финал ЛЕ начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в Манчестере

МОСКВА, 23 мая — Р-Спорт. Финальный матч Лиги Европы между английским «Манчестер Юнайтед» и голландским «Аяксом» начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта, произошедшего в Манчестере, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Мощный взрыв прогремел на стадионе Манчестер Арена во время концерта Арианы Гранде. Увеличить
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Финал Лиги Европы пройдет в среду в Стокгольме и начнется в 21:45 по московскому времени. Отмечается, что церемония открытия матча будет значительно сокращена, а запланированное ранее выступление шведских артистов отменено.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести.

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Меры безопасности на финале Лиги Европы не будут усилены

Меры безопасности на финале Лиги Европы не будут усилены

СТОКГОЛЬМ, 23 мая. /Спец. корр. ТАСС Руслан Алиев/. Полиция Стокгольма не планирует усиливать меры безопасности на время финального матча Лиги Европы и предшествующих ему мероприятий из-за теракта на концерте в Манчестере. Об этом ТАСС сообщили в полиции Стокгольма.
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