Финал ЛЕ начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в Манчестере
МОСКВА, 23 мая —
Р-Спорт. Финальный матч Лиги Европы между английским «Манчестер Юнайтед» и голландским «Аяксом» начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта, произошедшего в Манчестере, сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Финал Лиги Европы пройдет в среду в Стокгольме и начнется в 21:45 по московскому времени. Отмечается, что церемония открытия матча будет значительно сокращена, а запланированное ранее выступление шведских артистов отменено.
Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести.
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