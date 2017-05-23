Меры безопасности на финале Лиги Европы не будут усилены
СТОКГОЛЬМ, 23 мая. /Спец. корр. ТАСС Руслан Алиев/. Полиция Стокгольма не планирует усиливать меры безопасности на время финального матча Лиги Европы и предшествующих ему мероприятий
из-за теракта на концерте в Манчестере. Об этом ТАСС сообщили в полиции Стокгольма.
В финальном матче Лиги Европы, который пройдет в среду в Стокгольме, сыграют голландский «Аякс» и английский «Манчестер Юнайтед».
«Мы начали готовиться к финалу за пару месяцев до него, — отметили в полиции. — Мы подготовили серьезные меры безопасности еще до взрыва в Манчестере. Так что никаких изменений в нашем плане по обеспечению безопасности не будет».
Взрыв на крытом стадионе «Манчестер-Арена» прогремел в понедельник примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника) сразу после завершения выступления американской
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