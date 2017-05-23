Меры безопасности на финале Лиги Европы не будут усилены

В финальном матче Лиги Европы, который пройдет в среду в Стокгольме, сыграют голландский «Аякс» и английский «Манчестер Юнайтед».

«Мы начали готовиться к финалу за пару месяцев до него, — отметили в полиции. — Мы подготовили серьезные меры безопасности еще до взрыва в Манчестере. Так что никаких изменений в нашем плане по обеспечению безопасности не будет».