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22 мая 2017, 12:21 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Музыкальная группа Black Eyed Peas выступит на финале Лиги чемпионов-2016/17

МОСКВА, 22 мая — Р-Спорт. Американская музыкальная хип-хоп группа The Black Eyed Peas выступит на церемонии открытия финального матча футбольной Лиги чемпионов-2016/17, в котором встретятся мадридский «Реал» и туринский «Ювентус», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Финал Лиги чемпионов пройдет 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс).

«Мы планируем использовать энергию болельщиков на стадионе, все это настроит на финал Лиги чемпионов. Мы сами являемся большими поклонниками футбола и знаем, насколько важен этот матч для тех, кто смотрит за игрой с трибун, дома и с друзьями. Это выступление также имеет для нас большое значение. Мы планируем незабываемое шоу», — сказал участник The Black Eyed Peas Уильям Адамс, известный под псевдонимом will.i.am.
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