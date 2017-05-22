Музыкальная группа Black Eyed Peas выступит на финале Лиги чемпионов-2016/17

Финал Лиги чемпионов пройдет 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс).

«Мы планируем использовать энергию болельщиков на стадионе, все это настроит на финал Лиги чемпионов. Мы сами являемся большими поклонниками футбола и знаем, насколько важен этот матч для тех, кто смотрит за игрой с трибун, дома и с друзьями. Это выступление также имеет для нас большое значение. Мы планируем незабываемое шоу», — сказал участник The Black Eyed Peas Уильям Адамс, известный под псевдонимом will.i.am.