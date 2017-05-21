Финал Лиги чемпионов-1997/98. «Реал». Где они сейчас

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РЕАЛ (Мадрид) — ЮВЕНТУС (Турин) — 1:0 (0:0)

Гол: Миятович, 67.

«Реал»: Иллгнер, Роберто Карлос, Йерро, Санчис, Редондо, Рауль (Амависка, 90), Миятович (Шукер, 89), Зеедорф, Морьентес (Хайме, 81), Пануччи, Карамбе.

«Ювентус»: Перуцци, Торричелли, Монтеро, Ди Ливио (Таккинарди, 46), Индзаги, Дель Пьеро, Юлиано, Дешам (Конте, 77), Зидан, Пессотто (Фонсека, 70), Давидс.

Судья: Круг (Германия).

20 мая 1998 года. Стадион «Амстердам Арена», Амстердам. 50 000 зрителей.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ

Бодо ИЛЛГНЕР

Тогда: 31 год; основной вратарь, в розыгрыше — пять матчей, один пропущенный гол.

В групповом этапе основным вратарем «Реала» был Сантьяго Канисарес, но уже весной первым номером стал немец, признававшийся в 1991-м лучшим голкипером Европы. В финале выручил команду после нескольких опасных ударов, в частности — уже при счете 1:0 не позволил забить Давидсу почти в упор. В мадридском суперклубе выступал до 2001 года и завершил карьеру, когда окончательно проиграл конкуренцию юному Касильясу.

Сейчас: 50 лет, комментатор, эксперт.

После завершения карьеры вернулся в Германию и начал работать на телевидении. То же самое делал и в США, куда перебрался на несколько лет. Успел написать книгу, которая вышла в свет в 2004-м. Сейчас живет в Испании, освоил несколько футбольных специальностей — в частности, спортивного директора и тренера вратарей.

Кристиан ПАНУЧЧИ

Тогда: 25 лет, правый защитник, в розыгрыше — восемь матчей, один гол.

Это был первый сезон итальянца в «Реале» после перехода из «Милана» и второй Кубок Лиги чемпионов. После Мадрида выступал еще и в «Интере», «Челси», «Монако», «Роме» и «Парме», в 2010-м закончил карьеру и стал тренером.

Сейчас: 44 года, бывший помощник Фабио Капелло. Временно безработный.

Всем известна работа Кристиана в качестве помощника Фабио Капелло, вместе с которым он прошел ЧМ-2014. Потом в России даже родилось известное высказывание о «Пануччи-Шмануччи», когда в ноябре 2014-го специалист внезапно не приехал на очередной сбор национальной команды в Австрию. Далее дважды возглавлял «Ливорно» — и оба раза был оттуда уволен. В 2016-м попытался поработать с «Тернаной» из серии B, но также безуспешно. В настоящее время ходят разговоры о том, что Пануччи может занять должность в «Милане».

Мануэль САНЧИС (К)

Тогда: 32 года, центральный защитник, в розыгрыше — 10 матчей.

Капитан «Реала» пропустил в той Лиге чемпионов лишь одну игру — ответный полуфинал с дортмундской «Боруссией» (0:0). В 2000-м вновь одержал победу в турнире, но уже был опытным резервистом, а не основным защитником. Год спустя повесил бутсы на гвоздь.

Сейчас: 51 год, эксперт.

В тренерское дело окунаться не стал, зато получилось построить карьеру на телевидении и радио — регулярно обсуждает там игры родного клуба, да и не только.

Фернандо ЙЕРРО

Тогда: 30 лет, центральный защитник, в розыгрыше — 10 матчей, 3 гола.

Выиграл в том сезоне первую для себя Лигу чемпионов, а потом были еще две — в 2000-м и 2002-м. В розыгрыше-1997/98 забил три мяча, два из которых на групповом этапе в ворота «Порту», еще один — «Байеру» в ¼ финала. Решающий матч провел от звонка до звонка.

Сейчас: 49 лет, главный тренер «Овьедо».

Карьеру завершил в 2005-м в «Болтоне», с сентября 2007-го перешел на руководящие должности. Сначала трудился спортивным директором Испанской футбольной федерации (победа на Euro-2008 и ЧМ-2010), с 2010-го — директором футбола в «Малаге». В 2014-м стал помощником Карло Анчелотти в «Реале», заняв освободившуюся вакансию после ухода Зидана во вторую команду. С 2016-го — главный тренер «Овьедо», ныне пытается вернуть команду в высший дивизион.

Роберто КАРЛОС

Тогда: 25 лет, левый защитник, в розыгрыше — 9 матчей, 2 гола.

Легендарный бразильский защитник внес большой вклад в единственный в финале гол — именно после его удара и рикошета мяч в сетку внес Миятович. Это был всего лишь второй сезон Роберто Карлоса в «Реале», и очень много интересного и великого ждало его впереди.

Сейчас: 44 года, пытается построить карьеру тренера.

О приключениях бразильца на закате карьеры и по ее завершении все мы прекрасно знаем. В том числе и о его звездной работе в «Анжи», где он успел поиграть, повесить бутсы на гвоздь и начать погружаться в тренерское ремесло. Потрудившись ассистентом, Роберто Карлос еще до развала махачкалинского клуба успел уехать в турецкий «Сивасспор», там занял с командой пятое место и получил звание тренера года. Также попробовал силы в «Акхисар Беледиеспоре», но менее удачно. А последним местом работы на сегодняшний день стала Индия в декабре 2015-го. В 2016-м участвовал в запуске скаутской системы.

Фернандо РЕДОНДО

Тогда: 28 лет, опорный полузащитник, 11 матчей.

Провел все матчи того розыгрыша Лиги чемпионов, лишь в одном из них уйдя с поля раньше времени. В финале продемонстрировал высочайший класс и стал одним из творцов успеха. В 2000-м, когда в «Реале» настало время очень звездных покупок, аргентинец покинул клуб, успев на прощание выиграть с ним еще один главный клубный трофей.

Сейчас: 47 лет, эксперт

Живет в Аргентине, время от времени появляется на телевидении и разбирает там матчи. В 2016-м вошел в символическую сборную Аргентины всех времен.

Кристиан КАРАМБЕ

Тогда: 27 лет, полузащитник, в розыгрыше — пять матчей, 3 гола.

Играть в «Реале» начал только весной во время плей-офф, зато все пять игр провел на высочайшем уровне. Три его гола в четвертьфинале и полуфинале очень помогли клубу продвинуться дальше по сетке. В решающей игре также не подвел.

Сейчас: 46 лет, советник президента «Олимпиакоса», посол футбола от Океании.

По завершении карьеры в 2006-м пробовал себя и в роли комментатора на французском телевидении, но все же основной работой стала должность в греческом клубе. Также много ездит по миру и помогает ФИФА популяризировать футбол. Недавно, в декабре, был в России, где участвовал в церемонии представления эмблемы Кубка конфедераций.

Кларенс ЗЕЕДОРФ

Тогда: 22 года, полузащитник, в розыгрыше — 11 матчей.

Вместе с «Реалом» в том сезоне выиграл вторую для себя Лигу чемпионов (после триумфа с «Аяксом» в 1995-м), впереди были еще две победы с «Миланом».

Сейчас: 41 год, экс-главный тренер «Милана» и «Шэньчжэня»

Зимой 2014-го завершил игровую карьеру в «Ботафого» и откликнулся на предложение «Милана» возглавить команду. Однако период работы главным тренером получился неудачным, уже в конце сезона вынужден был покинуть клуб. В 2016-м стал главным в китайском «Шэнчьжэне», но и тут проработал всего полгода, уступив в декабре место Свену-Ерану Эрикссону.

РАУЛЬ

Тогда: 20 лет, атакующий полузащитник, в розыгрыше — 11 матчей, два гола.

Все голы в том розыгрыше совсем еще молодой футболист забил в групповом этапе. Кубок Лиги чемпионов-1997/98 стал для Рауля уже четвертым трофеем в большом футболе после внутренних побед, а впереди было еще 17 титулов и куча рекордов и призваний.

Сейчас: 39 лет, готовится вернуться в родной клуб в руководящей должности

После ухода из «Реала» в 2010-м Рауль поиграл за «Шальке», «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос», в ноябре 2015-го завершил карьеру. Сейчас воспитывает пятерых детей, пережил банкротство собственной фирмы, много путешествует, часто появляется на телевидении, занимает пост главы ла лиги в США, играет с другом Надалем в теннис, а впереди — официальное возвращение в родной клуб. Испанские СМИ пишут, что летом легенда «Реала» получит одну из руководящих должностей и станет приближенным лицом Флорентино Переса.

Фернандо МОРЬЕНТЕС

Тогда: 22 года, нападающий, в розыгрыше — 10 матчей, четыре гола.

Для молодого форварда это был первый сезон в «Реале», и свой огромный вклад в общую победу он внес, забив два мяча на групповом этапе и еще два — «Байеру» в четвертьфинале и «Боруссии» в полуфинале.

Сейчас: 41 год, пытается построить карьеру тренера.

Уже завершив карьеру, в конце 2014-го Морьентес вдруг ее возобновил, чтобы провести несколько матчей в одной команде с родным сыном — произошло дело в любительской «Санта-Ане». Попробовал себя в роли тренера, работал с юношами в «Уракане» и «Реале», а в сезоне-2015/16 возглавлял «Фуэнлабраду» и ушел посреди сезона (итоговое 11-е место в третьем по значимости дивизионе).

Предраг МИЯТОВИЧ

Тогда: 29 лет, нападающий, в розыгрыше 8 матчей, 1 гол.

Лишь один мяч забил опытный уже форвард в том турнире — и он стал победным в финальном сражении с «Ювентусом». «Это был лучший момент в моей карьере. Я прибыл из маленькой страны и вписал свое имя в историю «Реала», — признавался он потом. Спустя год после того самого гола Миятович покинул клуб, уступив конкуренцию паре нападающих Морьентес — Рауль.

Сейчас: 48 лет, функционер и эксперт.

По завершении карьеры попробовал себя в роли агента, с 2006-го по 2009-й работал спортивным директором «Реала», при нем в клуб приехало много звездных футболистов. Выступает в роли эксперта, причем весьма успешно.

ВЫШЕДШИЕ НА ЗАМЕНУ

ХАЙМЕ

Тогда: 25 лет, опорный полузащитник, в розыгрыше — 9 матчей.

В финале вышел на замену на 82-й минуте и помог отстоять победный счет. Та победа так и осталась главным трофеем за игровую карьеру хавбека.

ХАЙМЕ

Сейчас: 44 года, тренер.

После ухода из «Реала» в 1999-м карьера резко пошла на спад, в 2006-м повесил бутсы на гвоздь после выступлений в клубах низших дивизионах. Попробовал себя в роли тренера — работал с юношами из «Депортиво» (2011−2013), возглавлял любительские команды «Эуме» и «Орденес».

Хосе Эмилио АМАВИСКА

Тогда: 26 лет, атакующий полузащитник, в розыгрыше — семь матчей.

Появился в финале на поле 90-й минуте. Уже полгода спустя вынужден был покинуть клуб, поскольку пришедший Гус Хиддинк делал ставку на других атакующих футболистов.

Сейчас: 45 лет, эксперт, комментатор, директор спортивной школы.

Трудится в Сантадере директором спортивной школы, дает экспертные оценки на радио и телевидении, ездит играть за испанских ветеранов. Недавно даже приезжал в Россию на Кубок легенд.

Давор ШУКЕР

Тогда: 30 лет, нападающий, в розыгрыше — семь матчей, четыре гола.

В решающем матче лучший бомбардир в истории сборной Хорватии сыграл всего несколько минут, но в общей победе поучаствовал, забив четыре гола на групповом этапе. А в каком он на тот момент был порядке, наглядно через месяц показал чемпионат мира-1998, где Шукер стал главным снайпером. По итогам года ФИФА включит его в тройку лучших футболистов мира.

Сейчас: 49 лет, президент Федерации футбола Хорватии.

Руководит футболом в родной стране с 2012 года. До этого занимался собственной академией, пробовал себя в роли агента и участвовал в продвижении футбола по линии ФИФА и УЕФА.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Юпп ХАЙНКЕС

Тогда: 53 года, главный тренер «Реала».

Выиграл Лигу чемпионов в первый же сезон работы с мадридским суперклубом, подарив ему первый главный европейский трофей за 32 (!) года. Но тот финальный матч стал для Хайнкеса не только триумфальным, но и последним, — из-за четвертого места во внутреннем чемпионате тренеру все равно пришлось уйти.

Сейчас: с 2013 года — на пенсии.

Еще одну Лигу чемпионов выиграл совсем недавно, в 2013-м, когда построил выдающуюся «Баварию», сокрушавшую всех на своем пути и взявшую все трофеи в сезоне. На этом и завершил свою славную карьеру, заслужив на прощание звание лучшего тренера в мире по итогам года.