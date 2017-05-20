Дибала: У «Ювентуса» с «Реалом» равные шансы победить в Лиге чемпионов
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Реалом». Игра пройдёт 3 июня на стадионе «Национальный» в Кардиффе (Уэльс).
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«Ювентус» в последние годы доказал, что мы не хуже ведущих европейских клубов. У нас с «Реалом» равные шансы победить в Лиге чемпионов. Обе команды добрались до финала, обыграв достаточно серьёзных соперников. Мы действительно хотим завоевать этот трофей для всех болельщиков, — приводит слова Дибалы
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