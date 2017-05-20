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20 мая 2017, 23:43 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Дибала: У «Ювентуса» с «Реалом» равные шансы победить в Лиге чемпионов

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Реалом». Игра пройдёт 3 июня на стадионе «Национальный» в Кардиффе (Уэльс).

Нападающий <span class=error>Ювентуса</span> <span class=error>Пауло</span> <span class=error>Дибала</span> поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с Реалом. Увеличить
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«Ювентус» в последние годы доказал, что мы не хуже ведущих европейских клубов. У нас с «Реалом» равные шансы победить в Лиге чемпионов. Обе команды добрались до финала, обыграв достаточно серьёзных соперников. Мы действительно хотим завоевать этот трофей для всех болельщиков, — приводит слова Дибалы интернет-портал Football Italia.

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