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19 мая 2017, 19:33 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Моуринью считает, что «Аякс» не должен был играть в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал мнение о том, что «Аякс», с которым манкунианцы сыграют в финале Лиги Европы, не должен был участвовать в этом турнире, так как оказался в нём после того, как вылетел из Лиги чемпионов.

Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> высказал мнение о том что <span class=error>Аякс</span> с которым манкунианцы сыграют в финале Лиги Европы не должен был участвовать в этом турнире так как оказался в нём после того как вылетел из Лиги чемпионов. Увеличить
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Моуринью считает, что команда не должна играть в двух еврокубках в течение одного сезона.

«Аякс» — команда Лиги чемпионов. Они пришли из Лиги чемпионов. Я никогда не был согласен с этим. Думаю, команда не должна играть в двух еврокубках в одном и том же сезоне. Они должны отправиться домой. У них не должно быть возможности играть в Лиге Европы. Лига Европы — турнир для команд, которые попадают туда, как мы.

Мы финишировали на пятом месте в АПЛ в прошлом сезоне и попали в Лигу Европы. Мы стартовали в Лиге Европы с начала сезона, и нам пришлось сражаться, чтобы оказаться там, где мы есть, — заявил португальский специалист, слова которого приводит издание Daily Mail.

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