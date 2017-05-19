Моуринью считает, что «Аякс» не должен был играть в Лиге Европы
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал мнение о том, что «Аякс», с которым манкунианцы сыграют в финале Лиги Европы, не должен был участвовать в этом турнире, так как оказался в нём после того, как вылетел из Лиги чемпионов.
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Моуринью считает, что команда не должна играть в двух еврокубках в течение одного сезона.
«Аякс» — команда Лиги чемпионов. Они пришли из Лиги чемпионов. Я никогда не был согласен с этим. Думаю, команда не должна играть в двух еврокубках в одном и том же сезоне. Они должны отправиться домой. У них не должно быть возможности играть в Лиге Европы. Лига Европы — турнир для команд, которые попадают туда, как мы.
Мы финишировали на пятом месте в АПЛ в прошлом сезоне и попали в Лигу Европы. Мы стартовали в Лиге Европы с начала сезона, и нам пришлось сражаться, чтобы оказаться там, где мы есть, — заявил португальский специалист, слова которого приводит издание Daily Mail.
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