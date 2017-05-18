Валерий Газзаев: Финал Кубка УЕФА для каждого из нас был матчем всей жизни!

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— Для всех поклонников отечественного футбола 18 мая — особенная дата, — говорит Газзаев, который сейчас является заместителем главы комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы РФ. — Ведь когда на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне был обыгран португальский «Спортинг», ЦСКА стал первым в истории российского футбола обладателем Кубка УЕФА.

Каждый из нас хотел тогда сыграть «матч всей жизни»! Я никогда не видел такого единства и сплоченности вокруг одной цели. Думаю, что в конечном итоге именно настрой команды стал решающим фактором нашей победы.

Это была, действительно, команда мечты! Игорь Акинфеев, братья Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Вагнер Лав, Юрий Жирков, Евгений Алдонин, Ивица Олич, Элвер Рахимич, ну и конечно, талантливейший Даниэл Карвалью… Каждый футболист того ЦСКА обладал огромным потенциалом. И каждый отдал на поле всё, что мог. Без остатка. Они совершенно справедливо стали легендами российского футбола. Ведь до этого никто не мог даже представить, что такая победа в принципе возможна! Уверен, сегодняшней российской сборной было бы неплохо помнить, что главная цель для любого спортсмена — победа!

Играешь ты в чемпионате России — так ставь цель победить! Попал в Лигу Европы — так стремись дойти до финала. И на ЧМ-2018 мы должны ставить перед собой самые амбициозные задачи и сделать всё возможное для их достижения! Только так и не иначе становятся чемпионами! (Дмитрий СИМОНОВ).