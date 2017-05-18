Европоход ЦСКА в Кубке УЕФА-2005. Как это было

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА «ПОРТУ» ПОМОГ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2004/05. ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 6-й тур.

ПСЖ — ЦСКА — 1:3 (1:1).

Голы: Семак, 28 (0:1). Панкрат, 37 (1:1). Семак, 64 (1:2). Семак, 70 (1:3).

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Шемберас, А. Березуцкий, Гусев, Алдонин (В. Березуцкий, 58), Рахимич, Ярошик (Лайзанс, 90), Жирков, Семак, Вагнер Лав.

Удаления: Шемберас, 54. Б. Менди, 90+1 (2 ж.к.).

7 декабря. Париж. Стадион «Паркде Пренс». 45 000 зрителей.

Вылетать из Лиги чемпионов в весеннюю стадию Кубка УЕФА было до боли обидно. Особенно после подвига, который совершил ЦСКА во Франции — оставшись в начале второго тайма вдесятером, армейцы не опустили рук и победили «ПСЖ» благодаря блестящей игре Семака. Красно-синие сделали все от себя зависящее, чтобы попасть в плей-офф, однако лишенный мотивации «Челси» под началом Жозе Моуринью в параллельном матче уступил бывшей команде наставника, «Порту». «Драконы» шагнули дальше вслед за «синими», а ЦСКА остался на третьем месте.

«Уверены, отпускать своего капитана после такого матча ЦСКА не согласится ни за какие деньги. Потому что вчера он сыграл, наверное, лучший матч в жизни, — писали в репортаже с места событий спецкоры “СЭ” Максим КВЯТКОВСКИЙ и Александр ПРОСВЕТОВ. — Третий гол Семака в ворота “ПСЖ” стал украшением встречи: обыграв нескольких соперников, армеец приблизился к полукругу штрафной и закрутил мяч так, что отчаянный бросок Летизи оказался уже бесполезен. Тем дело и закончилось. Жутко обидно, что после такой победы, после того, как “Парк де Пренс” проводил армейцев овацией, ЦСКА все же выбыл из Лиги чемпионов. Москвичи были явно способны на большее. Что, надеемся, и попытаются доказать в Кубке УЕФА».

— Когда прозвучал финальный свисток, мы еще не знали, что «Челси» уступил в Португалии. В перерыве нам сказали: англичане ведут в счете, и мы были уверены, что матч так и закончится. До этого «Челси» пропустил в Лиге всего один гол в пяти встречах. А тут вдруг — сразу два за тайм, — вернулся к событиям того дня Семак.

— Кто вам сообщил о победе «Порту»?

— Честно говоря, не помню. Мы еще находились на поле, и весть моментально распространилась среди игроков. Я сначала не поверил: как же так — мы не прошли в следующий этап Лиги чемпионов после такой красивой победы. Увы, вскоре все подтвердилось. И все радостные эмоции сразу же куда-то улетучились.

Семак из ЦСКА той же зимой все-таки ушел. Как раз в «ПСЖ», который был настолько очарован волшебством российского футболиста, что просто не мог не позвать к себе. Вместе с капитаном армейцев покинул и Ярошик, перебравшийся в «Челси». К историческому триумфу армейцы начали готовиться без двух ведущих игроков.

ОХОТА НА ПОРТУГАЛЬСКИХ «ОРЛОВ»

1/16 финала.

ЦСКА — БЕНФИКА — 2:0 (1:0).

Голы: Игнашевич, 11 (1:0). Вагнер Лав, 60 (2:0).

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий, Одиа, Рахимич, Алдонин, Красич (Лайзанс, 81), Гусев (Шершун, 79), Вагнер Лав (Самодин, 90), Карвалью.

17 февраля. Краснодар. Стадион «Кубань». 28 300 зрителей.

БЕНФИКА — ЦСКА — 1:1.

Голы: Игнашевич, 50 (0:1). Карадас, 64 (1:1).

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий, Одиа (Шершун, 73), Рахимич, Красич, Алдонин, Карвалью (Гусев, 90+2), Жирков, Вагнер Лав (Олич, 84).

24 февраля. Лиссабон. Стадион «Да Луш». 25 000 зрителей.

— На зимних сборах Газзаев объявил и прессе, и игрокам, что перед командой поставлена задача выйти в финал. Но даже сейчас я не могу сказать, что мы были готовы к этому по уровню мастерства или морально, — предался воспоминаниям на своем сайте Игнашевич, который тогда, в 25 лет, был капитаном команды. — Однако победа над «Бенфикой», надежная игра в обороне и результативная игра в атаке, обозначили, что было очень важно — нашу способность обыгрывать команды серьезного европейского уровня. На мой взгляд, это был переломный момент в том розыгрыше. Та победа была психологическим подспорьем, и после нее выход финал виделся уже не столь призрачной перспективой.

Первую игру с «Бенфикой» из студеной февральской Москвы было решено перенести в Краснодар. Южные болельщики, чья «Кубань» в том сезоне не выступала в премьер-лиге, восприняли еврокубковый матч с большим энтузиазмом и до краев заполнили арену. Поединок получился упорным, однако ЦСКА бережнее отнесся к моментам, выдержал наскок португальцев после первого гола и смог во втором тайме обеспечить себе комфортный задел перед выездом в Португалию. Блистательная бразильская парочка Карвалью — Вагнер Лав начинала входить во вкус. Первый выполнил голевую передачу на Игнашевича, а второй забил сам.

Если после поражения в Краснодаре главный тренер «Бенфики» Джованни Трапаттони сетовал на неважное качество поля, к которому лучше приспособилась российская команда, то в Лиссабоне ему оставалось лишь признать, что ЦСКА на порядок сильнее. Армейцы показали прекрасную игру, а итоговый счет 1:1 не должен никого вводить в заблуждение — судьи не засчитали один чистый гол красно-синих, а Карвалью еще и не реализовал выход один на один.

Когда футболисты ЦСКА покидали стадион, из автобуса «Бенфики», стоявшего неподалеку, раздались громкие аплодисменты.

«ЦСКА, похоже, начинает привыкать к большим успехам, продолжая ломать всевозможные стереотипы, выработанные годами, — писал из Лиссабона спецкор “СЭ” Максим КВЯТКОВСКИЙ. — Оказалось, что в Европе можно побеждать и в декабре, и в феврале. Что “Рейнджерс” и “Бенфика”, которым российские клубы прежде неизменно уступали дорогу, не так страшны. Что отечественный тренер может полностью переиграть тактически именитого оппонента-иностранца. Теперь, когда армейцы говорят, что хотят выйти в финал Кубка УЕФА, их слова уже не воспринимаются с иронической усмешкой. Нынешний ЦСКА играет так, что задача кажется вполне по зубам».

БЕЛГРАДСКИЙ БАРЬЕР

1/8 финала.

ПАРТИЗАН — ЦСКА — 1:1 (0:1).

Голы: Алдонин, 17 (0:1). Томич, 83 — с пенальти (1:1).

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий, Одиа, Рахимич, Алдонин (Олич, 77), Красич, Карвалью, Жирков, Вагнер Лав (Шершун, 89).

10 марта. Белград. Стадион «Партизан». 27 500 зрителей.

ЦСКА — ПАРТИЗАН — 2:0 (0:0).

Голы: Карвалью, 69 (1:0). Вагнер Лав, 85 — с пенальти (2:0).

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий, Одиа, Шемберас (Алдонин, 76), Рахимич, Карвалью (Гусев, 90), Жирков, Олич (Красич, 46), Вагнер Лав.

Удаления: Джорджевич, 84 (фол «последней надежды»). Томич, 85 (2 ж.к.).

17 марта. Краснодар. Стадион «Кубань». 27 800 зрителей.

И вновь домашний матч армейцы провели в Краснодаре — теперь уже одновременно и из-за зимы в Москве, и с расчетом на удачу. Правда, перед этим ЦСКА предстояло выдержать испытание в Белграде, где соперником была не только крепкая команда, выбившая в 1/16 финала «Днепр», но и тяжелейшие погодные условия. Снег в столице Сербии шел несколько суток подряд, поле обледенело, а матч в одно время был даже под угрозой срыва.

Свой первый гол за ЦСКА забил полузащитник Алдонин, четким ударом в угол замкнувший передачу Карвалью. Впрочем, это было еще полдела — в конце игры «Партизан» от поражения все-таки ушел. В ответном матче российская команда показала всю свою мощь, великолепные Карвалью и Вагнер забили по голу, и красно-синие сделали еще один шаг навстречу мечте.

— Считаю ЦСКА самой сильной командой из оставшихся в Кубке УЕФА, — говорил главный тренер белградцев Владимир Мермезович. — И это еще при том, что от них ушли Семак и Ярошик…

— Скажу совершенно искренне — «Партизан» гораздо сильнее «Бенфики», — заметил Валерий Газзаев. — Тем приятнее наш конечный успех.

РАЗГРОМ ДЕДУШКИ ГИ РУ

¼ финала.

ЦСКА — ОСЕР — 4:0 (1:0).

Голы: Одиа, 21 (1:0). Игнашевич, 63 — с пенальти (2:0). Вагнер, 71 (3:0). Гусев, 78 (4:0).

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий, Одиа (Гусев, 76), Алдонин (Лайзанс, 87), Шемберас, Карвалью, Жирков, Вагнер Лав, Олич (Красич, 59).

Удаление: Миньо, 84 (2 ж.к.).

7 апреля. Москва. Стадион «Локомотив». 26 000 зрителей.

ОСЕР — ЦСКА — 2:0 (1:0).

Голы: Ляшуэр, 10 (1:0). Калу, 78 — с пенальти (2:0).

«Осер»: Коль, Раде, Рекорбе, Гричинг, Жорес, Ляшуэр (Тайнио, 60), Виоло, Матис, Акале, Калу, Мварувари (Пьерони, 77).

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Шемберас, Одиа, Рахимич, Лайзанс (Карвалью, 23), Красич, Жирков, Вагнер Лав (Гусев, 46), Олич (Алдонин, 24).

14 апреля. Осер. Стадион «Аббе Дешам». 21 000 зрителей.

Матчи с французами нашим клубам матчи давались очень тяжело. Тем удивительнее был разгром, который учинил ЦСКА сопернику в первом матче на стадионе «Локомотив» в Черкизове! Вагнер, примеривший в порыве радости милицейскую фуражку и побежавший к болельщикам. Гусев, забивший гол первым же касанием после выхода на замену. Это была настоящая фантасмагория.

— Сегодня один из самых плохих дней в еврокубковой истории клуба, — признался многолетний главный тренер «Осера» Ги Ру, к которому обратился в смешанной зоне обозреватель «СЭ» Александр ПРОСВЕТОВ. — Не помню, чтобы когда-либо команда допускала столько брака в обороне. Остается мечтать о подвиге, на которые горазд спорт.

— Вечер выдался кошмарным?

— Не то слово. ЦСКА играл в своем стиле. Его не заботит середина поля. Главное для этой команды то, что происходит вблизи чужих и своих ворот.

«Осер» утонул на русской земле, «Школа ЦСКА», «Невиданное унижение». Заголовки французской прессы на следующий день пестрили приятными для российского болельщика фразами.

Герой матча Юрий Жирков, совершивший потрясающий проход перед четвертым голом, рассказывал:

— Был ли уверен в такой крупной победе? Нет, конечно. Пожалуй, мы немного переборщили. У французов ведь тоже моменты возникали, они вполне могли забить. Наверное, счет 4:1 или даже 4:2 был бы более справедлив. Шучу. А если серьезно, самой справедливой стала бы наша победа — 10:0. Впрочем, нам все-таки еще предстоят 90 минут во Франции, за которые может произойти все что угодно. «Милан» в прошлом сезоне, помните, разгромил «Депортиво» 4:1, а в гостях уступил — 0:4. Так что надо учиться на чужих ошибках и не расслабляться.

Жирков не ошибся — в ответном поединке ЦСКА пришлось тяжело. Газзаев оставил было в запасе Карвалью, держа в уме важный предстоящий матч чемпионата России с «Зенитом», но уже на 22-й минуте при 0:1, поняв, что дело может закончиться плохо, бразильца выпустил. Армейцы уступили 0:2, хотя отчаянный штурм французов не затихал до самых последних секунд. В тот момент думалось — как же хорошо, что в первом матче ЦСКА не остановился и безжалостно добил соперника.

ДВЕ ПОБЕДЫ НАД «ПАРМОЙ» — НА ПОЛЕ И В ОФИСЕ УЕФА

½ финала.

ПАРМА — ЦСКА — 0:0.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий, Одиа, Шемберас, Рахимич, Красич (Вагнер Лав, 57), Карвалью, Жирков, Олич (Лайзанс, 85).

28 апреля. Парма. Стадион «Эннио Тардини». 14 000 зрителей.

ЦСКА — ПАРМА — 3:0 (1:0).

Голы: Карвалью, 10 (1:0). Карвалью, 53 (2:0). В. Березуцкий, 59 (3:0).

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий, Одиа, Алдонин, Рахимич, Карвалью (Шемберас, 75), Жирков, Вагнер Лав (Салугин, 88), Олич (Красич, 58).

Удаление: Бонера, 90 (2 ж.к.).

5 мая. Москва. Стадион «Локомотив». 28 880 зрителей.

К тому времени ЦСКА у всех букмекеров уже считался безоговорочным фаворитом турнира. Не говоря уже о конкретном противостоянии с «Пармой», которая в тот момент терпела катастрофу в серии А и боролась за выживание. Но все-таки это были отдельно взятые две игры — и случиться в них могло что угодно.

«Весь плей-офф мы провели на одном дыхании. Только после нулевой ничьи в Парме, когда за итальянскую команду не играли несколько ведущих футболистов, а вместо них на поле вышли молодые игроки, Газзаев устроил нам серьезный разбор полетов, — делился воспоминаниями Игнашевич. — Ту “Парму”, по мнению Валерия Георгиевича, мы должны были обыгрывать и в Италии. Разговор с главным тренером встряхнул нас. А после ответного матча, начиная с того момента, как прозвучал финальный свисток, все мысли были только о финале».

Героем игры в Черкизове в очередной раз стал Карвалью, забивший два гола и отдавший результативную передачу на Василия Березуцкого. Бразилец в тот момент играл на высочайшем, космическом уровне и определенно показывал свой лучший футбол в карьере.

— Сегодня я забил самые важные голы в своей жизни! С ними может сравниться только один мяч, который я провел в 18 лет — он стал моим первым в профессиональной карьере, — светился от счастья Карвалью.

— Вам не кажется, что все происходящее с ЦСКА в последнее время напоминает сказку?

— Мы просто получаем удовольствие от футбола. Я счастлив, что прошлый сезон, который для меня пропал из-за постоянных травм, остался позади. Что же до вашего вопроса — то надеюсь, что эта сказка окажется со счастливым концом.

«Даже если бы ЦСКА в финал протиснулся, он все равно заслуживал бы огромного уважения, — писал в материале “Смогли же греки год назад!” обозреватель “СЭ” Игорь РАБИНЕР. — Но армейцы золоченые ворота в Лиссабон распахнули по-хозяйски, осанисто, в парадном мундире. И вот этот-то блеск и безупречный стиль дают повод не просто радоваться за большой успех российского футбола, а гордиться его уровнем. Теперь уже можно утверждать: серьезные деньги, которые вкладываются в наш футбол последние несколько лет, конвертировались в игру и результат. И теперь европейский успех ЦСКА должен вдохновить новую волну богатых россиян: добиться большой цели с отечественным клубом — вовсе не фантастика!

Этот качественный уровень очевиден уже и звездам футбола мирового. “Поверьте мне, игравшему много лет во французском чемпионате: обыграть “Осер” со счетом 4:0 может только классная команда”, — сказал вашему корреспонденту полторы недели назад в Лондоне ведущий форвард “Челси” Дидье Дрогба. Он еще не знал, что “Парма” будет бита московским клубом почти с тем же размахом. Кстати, за последние 18 лет побеждать с крупным счетом и в четвертьфинале, и в полуфинале Кубка УЕФА в течение одного цикла удавалось только двум клубам — “Алавесу” в 2001-м и дортмундской “Боруссии” в 2002-м. Так что и здесь — история».

Правда, на следующий день всем пришлось немного поволноваться — «Парма» подала протест на результат матча из-за петарды, брошенной с трибун и взорвавшейся рядом с голкипером Буччи. Тот упал и притворился оглушенным, после чего попросил замену. Однако чиновники УЕФА не поверили доводам итальянцев, посчитали, что вратарь симулировал повреждение. Более того, выяснилось, что медицинские документы, предоставленные «Пармой», оказались фальшивкой.

ЦСКА отделался штрафом и ближайшим домашним матчем в еврокубках без зрителей. Но все это было сущей мелочью. Ведь главное — честно заработанный финал — у России остался.

ТРИУМФАЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛИССАБОН

Финал.

СПОРТИНГ — ЦСКА — 1:3 (1:0).

Голы: Рожерио, 29 (1:0). А. Березуцкий, 56 (1:1). Жирков, 65 (1:2). Вагнер Лав, 75 (1:3).

«Спортинг»: Рикарду, Барбоза, Бету, Мигель Гарсия, Энакархире, Моутинью (Угу Виана, 88), Рожерио (Дуала, 80), Рошембак, Тельо, Лиедсон, Са Пинту (Никулае, 73).

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Одиа, Алдонин (Гусев, 86), Жирков, Карвалью (Шемберас, 82), Рахимич, Вагнер, Олич (Красич, 67).

18 мая. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе». 48 000 зрителей.

«Ключевой момент случился уже при счете 2:1 в нашу пользу, — обратил внимание Игнашевич. — Была очень опасная атака “Спортинга”. Акинфеев отразил удар из-за пределов штрафной, но буквально тут же последовал прострел, замыкая который, игрок португальской команды, находившийся в метре от ворот, должен был сравнивать счет, но попал в штангу. От нее мяч отлетел в другую штангу, а после, прокатившись по ленточке, оказался в руках Акинфеева. Это было настоящее чудо! Помните рекламу НБА “Amazing happens!”? Это как раз об этом! В тот момент мы поняли, что удача на нашей стороне. Думаю, это стало ясно и игрокам “Спортинга”. Так или иначе, но любой другой вратарь на месте Акинфеева после подобной встряски перевел бы дух, успокоил бы себя и партнеров, а Игорь тут же выбросил мяч в центр поля на Карвалью — и пошла наша результативная контратака».

«Когда Вагнер, находясь в двух метрах от пустых ворот, замахнулся, мне стало страшно… Он замахнулся так, что стало понятно — сейчас будет удар с подъема, — снова вспоминал Игнашевич. — Я поймал себя на мысли: “Только не это!” Я ведь со своей половины поля не видел как близко он находится от ворот. В такой ситуации можно как угодно закатить мяч в ворота, но бить с подъема — это самоубийство! Вагнер, слава Богу, не промахнулся, и третий гол окончательно надломил “Спортинг”. Хозяева, конечно, не сдавались, до последнего старались сократить разрыв в счете, но тень обреченности все же лежала на их действиях. А минут за семь — за пять до конца, пробегая мимо скамейки запасных португальской команды, я увидел, что кто-то из “Спортинга” заплакал. В этот же момент я почувствовал, что кубок от нас никуда не уйдет».

«После третьего гола армейцев душа стала ловить и подмечать нечто совсем другое, взлетев на какую-то пронзительную и звенящую высоту, — писал в своем репортаже обозреватель “СЭ” Евгений ДЗИЧКОВСКИЙ. — Например, постепенное окаменение всех без исключения португальских секторов “Жозе Алваладе”. И — в противовес — набирающий силу звуковой ураган с тех мест, на которых сидели россияне. Именно в этот момент на стадионе впервые раздалось не “ЦСКА!”, а “Россия!”. И многоголосый крик этот накрыл португальскую столицу флюидами безграничного, невероятного счастья».

Сейчас все это стало уже легендой. Красивой, великой сказкой российского футбола. Тяжелейшие условия, когда ЦСКА был вынужден проводить финал на чужой территории, неудачный первый тайм с полным преимуществом «Спортинга», чудесное преображение после перерыва, фантастический момент, описанный выше Игнашевичем, финальный свисток, безудержная радость в Лиссабоне, праздничные гуляния по всей России до утра, прием победителей у президента страны. Всему этому сегодня исполнилось 12 лет.